台經院談晶片課稅 恐引發「大水庫」衝擊

美國總統川普即將宣布半導體關稅細節，晶片業嚴陣以待。台經院產經資料庫總監劉佩真昨（14）日示警，一旦美方也對台積電（2330）課徵高關稅，極有可能發生「大水庫」衝擊，水閘門打開後，將嚴重衝擊下游廠商，甚至扭曲整個半導體供應鏈生產模式。

劉佩真研判，川普即將宣布的半導體高關稅政策，可能會鎖定全球產能比重高、但在美國量產比重相對低的業者或國家，如此一來，台積電恐成美方課稅對象。

劉佩真指出，台積電2023年年報揭露年產能超過1,600萬片12吋約當晶圓，且持續擴張中，然而其位於美國亞利桑那州廠房，初期年產能預估仍不及50萬片12吋約當晶圓，兩者之間巨大差額，恐怕會被課徵較高稅率。

劉佩真假設半導體業是一個大水庫，而高關稅像是把水閘門打開，水大量溢出所造成的衝擊，將對下游、甚至整個科技供應鏈都造成深遠影響。

劉佩真提醒，若川普真實施半導體關稅，除台積電之外的其他業者，恐怕沒有那麼強大的議價能力。