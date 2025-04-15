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川普打壓大陸 網通廠迎轉單 友訊、合勤控等可望受惠

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
白宮可能將矛頭對準業界一哥TP-Link。(新華社)
白宮可能將矛頭對準業界一哥TP-Link。(新華社)

美國總統川普再露口風，不僅將對半導體課關稅，也鎖定電子產品國安關稅調查。業界分析，電子產品中，網通、安控與國安最相關，白宮已將華為、全球安控龍頭海康威視等可能危及國安的陸企列入禁售黑名單，圍堵網通品牌一哥TP-Link應是下一步，友訊（2332）、合勤控（3704）等台灣網通品牌將迎來轉單，重返榮耀。

路透報導，川普在他的「真實社群」（TruthSocial）發文指出：「我們將在即將進行的國家安全關稅調查（National Security Tariff Investigations）中，檢討半導體和整個電子產品供應鏈。」

法人分析，各界聚焦川普對晶片業與手機、筆電等電子終端裝置另立關稅稅目之際，別忘了「國家安全」長久以來都是白宮用來制裁外企產品輸美的「大帽子」，從華為、海康威視遭美列入黑名單可見一斑。

美國國家安全關稅是以國防及國安為理由，針對商品加徵關稅、限制進口、禁止交易等。商品範圍包含威脅美國國內產業的生存，可能削弱國防供應鏈的穩定，涉及敏感技術、網路資安或與敵對國家關聯。

2019年以來，美國已因網路資安及國家安全等議題制裁陸企，對電信設備、網路設備的華為祭出禁售令，更鎖定全球安監龍頭海康威視，認定對國家安全造成威脅，禁止向美國銷售設備，而美國推動乾淨網路、針對華為及海康威視的禁令，也持續擴散到其他國家，影響陸企全球拓市。

隨著華為、海康威視陸續遭禁，業界研判，白宮最新電子產品國安關稅調查可能鎖定全球最大消費性網通品牌陸商TP-Link。

據統計，TP-Link在美國家用及小型企業無線路由器市占率高達65%，美國太空總署、國防部等重要政府機構都曾採購其產品，美國政府去年以來以資安、國安疑慮，對TP-Link進行調查，不排除禁售。

業界分析，台灣網通產業曾拿下全球消費性網通市場超過半壁江山，但陸企靠低價搶市崛起，台灣廠為避開低價競爭，轉向電信直供。

現在美國因國安及資安議題進行調查，陸企成箭靶，一旦川普將矛頭對準TP-Link，並祭出禁售令，與TP-Link直接競爭的友訊、合勤控、華碩等台灣消費性網通品牌將優先受惠，迎來轉單效益，分食TP-Link在美高達65%市占，通路代工製造廠商中磊、正文、智易、啟碁、神準、建漢、智邦等也可望間接受惠。

業者認為，對台灣網通產業來說，現在是「危機及轉機並存」，考量川普關稅尚未明朗，要度過關稅危機，才能存活，如果關稅問題解決，加上美國禁售TP-Link等陸企產品，可望成為台灣網通業重返榮耀新契機。


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