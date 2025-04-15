川普關稅戰壓力下 板卡廠立於不敗之地

川普關稅戰壓力下，電子業掀開漲價悶鍋，尤其技嘉（2376）開顯卡漲價第一槍，針對輝達最新一代專攻大陸市場的高階RTX 5090D調升報價，有其弦外之音，更透露板卡業者在這波關稅戰居於不敗之地。

業界分析，輝達官網開出的RTX 5090D建議售價約人民幣1.64萬元（約新台幣7.38萬元）起，比iPhone 16 Pro Max起售價1,599美元還高，屬於高單價電腦關鍵零組件，如此高昂售價的產品還能漲價，顯示需求暢旺，關稅戰成為助漲價格另一催化劑，市場不得不埋單。

技嘉共同總經理林英宇之前已透露，顯卡一直供不應求，市場需求強勁，在個別的市場有漲價與缺貨，第2季會愈來愈好，而且顯示卡的應用正在擴大，過去主要是應用在電競類產品，現在擴大應用到影像生成方面。

另一家板卡大廠微星董事長徐祥則指出，過去電競產品生命周期往往可持續半年到一年，這次因為輝達顯卡的產能限制，導致市場上舊產品的庫存快速消化，新產品則順勢接上，微星正積極擴充產能，搶占這波市場機會。

徐祥指出，輝達RTX 50系列顯卡市場反映熱烈且供不應求。