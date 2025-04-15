輝達大聯盟 拚AI在美製造…生產價值高達5,000億美元

輝達串聯台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）、日月光（3711）集團旗下矽品等台灣重量級夥伴，攜手在美打造AI超級電腦，首度達成輝達AI超級電腦一條龍全數在美生產的里程碑，預期未來四年內，將合力在美生產價值高達5,000億美元（約新台幣16.5兆元）的AI基礎設施。

輝達於昨（14）日晚間釋出以上訊息。這是AI晶片一哥輝達、AI伺服器代工龍頭鴻海、AI晶片代工龍頭台積電等AI界三巨頭首度攜手在美完成美國製造。

業界認為，值美國總統川普預告「一周內宣布晶片關稅，而且不同廠商會有彈性」關鍵時刻，輝達率先號召台積等重量級夥伴呼應美國製造，極具象徵意義。

輝達執行長黃仁勳表示，全球AI基礎設施的引擎將首次在美國建造。新增美國製造不僅更能滿足對AI 晶片和超級電腦驚人且不斷增長的需求，也能加強其供應鏈並提升韌性。

根據輝達發布的新聞稿，該公司正與其製造夥伴合作，設計並建造工廠，除了在美國為其製造AI晶片外，並將與鴻海集團旗下富士康、緯創合作，首次在美國全面生產AI超級電腦。這將完全符合川普「美國製造」政策，相關產品在美都可免除關稅壓力。

輝達指出，該公司與合作夥伴共同努力，已建造超過100萬平方英尺製造空間，將用於在亞利桑那州生產和測試Blackwell晶片，並將在德州生產AI超級電腦。

業界認為，輝達所指的亞利桑那州晶片生產，即台積電亞利桑那州新廠，德州AI超級電腦生產基地，則是後續鴻海集團要在美國大力投資的AI伺服器代工新據點。此外，緯創在達拉斯的工廠也是輝達AI超級電腦美國組裝的另一重鎮，估計鴻海德州廠與緯創達拉斯廠都將在未來12至15個月內進入量產。

此前，輝達的AI超級電腦／伺服器採用的GPU，都是台積電在台灣代工並完成CoWoS封測，出貨到鴻海、緯創等組裝夥伴全球代工據點後，銷往美國。這次輝達引領所有主力夥伴美國總動員，首度達成輝達AI超級電腦一條龍全數在美生產的里程碑。

輝達並規劃將利用其AI、機器人和數位孿生技術來設計和運營這些設施，包括使用輝達Omniverse 建立工廠的數位孿生，以及利用Isaac GR00T來打造自動化生產的機器人。

輝達強調，AI超級電腦是專門為處理AI而設計新型資料中心的引擎，即是AI工廠，這些工廠是推動新AI產業的基礎設施，預計未來幾年內有數十座「百萬瓩AI工廠」興建。供應美國AI工廠所需的輝達AI晶片和超級電腦，預計將創造數十萬個工作機會，並驅動數兆美元的經濟安全。