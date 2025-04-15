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關稅戰效應…電子產品漲價潮來了 索尼、技嘉領頭漲價

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳律安、記者蕭君暉陳昱翔吳凱中／綜合報導
川普關稅戰墊高科技業成本，電子產品第一波漲價潮來了，顯卡、遊戲機領頭發難。 聯合報系資料照
川普關稅戰墊高科技業成本，電子產品第一波漲價潮來了，顯卡、遊戲機領頭發難。 聯合報系資料照

川普關稅戰墊高科技業成本，電子產品第一波漲價潮來了，顯卡、遊戲機領頭發難。板卡大廠技嘉（2376）對大陸客戶發出顯卡漲價通知，涵蓋輝達、超微等主流顯卡產品，開關稅戰後，電腦關鍵零組件漲價第一槍；日本遊戲機大廠索尼則調升歐洲與英國等地PS5主機售價，業界預期下一波漲價市場即美國。

川普政府先前宣布對全球祭出對等關稅，即便後續宣布延後90天上路，市場仍普遍認為電子產品「漲定了」，惟漲價都僅止於傳言與醞釀階段。業界研判，隨索尼、技嘉領頭漲價，後續會有更多電子產品跟進。

業界昨（14）日流傳技嘉對客戶發出大陸市場顯卡漲價通知，品項包括輝達專為大陸市場設計的最新RTX 5090D系列，前一代RTX 4060系列，以及超微（AMD）RX 9070系列，漲價金額介於人民幣500元（約新台幣2,236元）到人民幣50元（約新台幣224元）間，漲幅5%左右。

技嘉昨日證實相關漲價計畫，微星、華碩等板卡廠則表示，密切關注市場動態中。

業界分析，技嘉此次漲價可能與供應鏈不確定性有關，尤其近期全球貿易環境波動，以及川普關稅政策的影響，使得顯卡供應鏈面臨一定壓力。

不具名的板卡業者坦言，美中關稅戰打得火熱，兩國互相加稅下，儘管目前川普政府豁免包含顯卡等電子消費產品關稅，但實際上仍有最低10%新增關稅，且業界普遍預期美國市場顯卡價格將調漲，在此格局下，板卡廠必須考量全球價格平衡，因此預先提高大陸市場顯卡價格。

隨著全球貿易環境不斷變化，顯卡的價格波動或許還將繼續，其它廠商可能也會有所調整，在購買相關產品時，或許需要更加關注市場動態和價格變化。

遊戲機方面，索尼集團昨天宣布，旗下家用遊戲機PS5主機售價將在歐洲與英國地區調漲25%，外界研判，美國市場將會是下一個調漲的地區。

對此，供應鏈認為，此舉有助舒緩PS5供應鏈讓利的情況，但是否影響遊戲機銷售量，則仍待後續密切觀察。

索尼在旗下PlayStation官方部落格公告價格調整消息，並表示澳洲和紐西蘭也在此次調漲之列，理由是「在通膨和經濟環境艱難之下」不得不做出決定。從14日起，PS5在歐洲的售價調漲至500歐元（約新台幣1.85萬元），在英國則調升至430英鎊（約新台幣1.83萬元）。

遊戲顧問業者Kantan Games執行長托托表示，索尼也有可能在美國調漲PS5售價。

新台幣 漲價 關稅

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