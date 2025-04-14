快訊

今明晴熱如夏 吳德榮：持續天乾物燥這天起水氣增 下周2波鋒面快閃

意外豁免關稅 科技股領漲 美股道指升逾300點

美中大模型戰火 愈演愈烈

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

不僅關稅戰，美中AI大模型戰火愈演愈烈。OpenAI的GPT-4.1傳本周就會亮相，GPT-5也緊接著預計未來幾個月內正式推出。

隨著中國大陸AI新創公司DeepSeek來勢洶洶，OpenAI也不得不加快新模型推進腳步，以拉開與後頭追兵的距離。

OpenAI於2月下旬正式推出GPT-4.5，標榜這款新模型是「最強大、最優秀的模型」，加強資料、算力與模型規模，並非走推理路線，而是回到「大力出奇蹟」模型模式，運作成本因此相當高昂，被OpenAI視為「非思維鏈模型的最後一代」。

不過，在多個AI基準測試中，GPT-4.5均不如DeepSeek、Anthropic和OpenAI本身推出的較新的AI推理模型。

DeepSeek於3月下旬釋出大語言模型DeepSeek-V3的更新版本V3-0324，號稱較上個版本「大幅改進」，推理、網路開發及搜尋能力都更強，還具備更強的中文寫作能力和搜尋能力。

基準測試顯示，DeepSeek的最新模型在程式編碼和數學推理的表現超越OpenAI的GPT-4.5，但GPT-4.5在以知識為基礎的整體任務表現依然最強，並傳出DeepSeek的R2模型也將在短期內亮相。

業界人士指出，DeepSeek橫空出世以來，OpenAI推出新模型的腳步明顯加快，顯示在大陸AI模型不斷推陳出新之下，OpenAI也面臨不小壓力。

AI GPT-4

延伸閱讀

廣東發布8項AI行業大模型

「AI教母」李飛飛報告：中美AI大模型差距僅0.3%

史丹福研究報告：中AI模型與美差距 去年已大幅縮小

黃仁勳讓ChatGPT寫一首關於輝達的詩 回覆結果讓他很滿意：賭對了

相關新聞

輝達大聯盟 拚AI在美製造…生產價值高達5,000億美元

輝達串聯台積電、鴻海、緯創、日月光集團旗下矽品等台灣重量級夥伴，攜手在美打造AI超級電腦，首度達成輝達AI超級電腦一條龍...

關稅戰效應…電子產品漲價潮來了 索尼、技嘉領頭漲價

川普關稅戰墊高科技業成本，電子產品第一波漲價潮來了，顯卡、遊戲機領頭發難。板卡大廠技嘉對大陸客戶發出顯卡漲價通知，涵蓋輝...

鴻海印度投資 又有動作…有意設立全球第二大生產基地

印度經濟時報（ET）引述知情人士報導，鴻海有意在印度北部設立生產基地，正鎖定北方邦（Uttar Pradesh）大諾伊達...

關稅戰氛圍下 超微蘇姿丰15日會供應鏈

正值美國關稅新政策變化之際，超微（AMD）執行長蘇姿丰旋風來台，應邀於今（15）日早上在台大舉行演講，晚間還將宴請客戶與...

呂軍甫辭任鴻準董座

鴻海集團旗下金屬機殼大廠鴻準昨（14）日晚間公告，原董事長呂軍甫因個人因素辭職，新任董事長待董事會選任後另行公告。

川普關稅戰壓力下 板卡廠立於不敗之地

川普關稅戰壓力下，電子業掀開漲價悶鍋，尤其技嘉開顯卡漲價第一槍，針對輝達最新一代專攻大陸市場的高階RTX 5090D調升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。