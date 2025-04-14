美中大模型戰火 愈演愈烈

不僅關稅戰，美中AI大模型戰火愈演愈烈。OpenAI的GPT-4.1傳本周就會亮相，GPT-5也緊接著預計未來幾個月內正式推出。

隨著中國大陸AI新創公司DeepSeek來勢洶洶，OpenAI也不得不加快新模型推進腳步，以拉開與後頭追兵的距離。

OpenAI於2月下旬正式推出GPT-4.5，標榜這款新模型是「最強大、最優秀的模型」，加強資料、算力與模型規模，並非走推理路線，而是回到「大力出奇蹟」模型模式，運作成本因此相當高昂，被OpenAI視為「非思維鏈模型的最後一代」。

不過，在多個AI基準測試中，GPT-4.5均不如DeepSeek、Anthropic和OpenAI本身推出的較新的AI推理模型。

DeepSeek於3月下旬釋出大語言模型DeepSeek-V3的更新版本V3-0324，號稱較上個版本「大幅改進」，推理、網路開發及搜尋能力都更強，還具備更強的中文寫作能力和搜尋能力。

基準測試顯示，DeepSeek的最新模型在程式編碼和數學推理的表現超越OpenAI的GPT-4.5，但GPT-4.5在以知識為基礎的整體任務表現依然最強，並傳出DeepSeek的R2模型也將在短期內亮相。

業界人士指出，DeepSeek橫空出世以來，OpenAI推出新模型的腳步明顯加快，顯示在大陸AI模型不斷推陳出新之下，OpenAI也面臨不小壓力。