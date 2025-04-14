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意外豁免關稅 科技股領漲 美股道指升逾300點

全球智慧機銷量 Q1增3% 蘋果成為銷量冠軍

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

根據研究機構Counterpoint在14日發布的的數據，全球智慧手機市場在第1季成長3％，蘋果手機史上首次在第1季成為銷量冠軍，但關稅帶來的不確定性正在升高，或許會影響消費者需求，使該機構預計今年智慧手機銷量可能下滑。

Counterpoint指出，由於中國大陸政府的補貼，抵銷了已開發市場的下滑；而橫跨拉美、亞太、中東和北非等關鍵新興市場正持續復甦。

資深研究分析師馬霍特拉（Ankit Malhotra）說：「今年的市場開局好壞參半，第1季經歷了經濟情況的繼續改善，尤其是新興市場，但成熟市場如北美、歐洲和中國，在去年的復甦後，顯示出疲憊跡象。1月銷售特別強勁，伴隨著中國補貼帶動的需求提振。在三星的S25及蘋果的iPhone 16e重大手機發表活動下，這股動能持續，但開始升高的經濟不確定性與貿易戰風險讓情勢急轉直下，特別是到本季末。儘管市場第1季出現成長，我們持續對政策的變化進行分析，目前預測今年市場將出現年減。」

蘋果得益於發表iPhone 16e，以及在非核心市場的持續成長，以市占19％奪得了今年首季的銷量榜首。

智慧手機 蘋果

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