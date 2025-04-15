蘋果執行長庫克堅持開發AI眼鏡 兩個理由

彭博披露蘋果執行長庫克仍未放棄AR硬體裝置，並且加速開發Apple Glass，引發外界高度關注。業界人士認為，AR硬體銷售量一向叫好不叫座，庫克堅持的理由，一方面是仍看好AI眼鏡的前景，另一方面是Apple Glass能讓蘋果生態系更加完整。

目前AR眼鏡最領先的企業非Meta莫屬，該公司自2019年與太陽眼鏡大廠雷朋合作後，雙方最新開發出的第二代Ray-Ban Meta因具備AI功能以及輕巧有型的外觀，在全球熱銷100萬副以上，目前正朝200萬副目標前進。除了Meta以外，其餘品牌廠推出的智慧眼鏡大多銷售慘淡，或出貨量相當稀少。

業界人士分析，蘋果與Meta都已看見智慧眼鏡的市場潛力相當大，趁著市場尚未開始蓬勃發展起來之前，必須要先行卡位市場，才能獲得更多市占率與利潤。

其次，蘋果在手機、筆電、平板、耳機等產品都已有涉獵，而原先寄望Apple Vision Pro能拿下頭戴式裝置AR市場，但Apple Vision Pro不僅價格昂貴，且體積過大，銷售量也極不穩定，因此才打算跟進Meta，打造Apple Glass，藉此與Meta一決勝負。