快訊

今明晴熱如夏 吳德榮：持續天乾物燥這天起水氣增 下周2波鋒面快閃

意外豁免關稅 科技股領漲 美股道指升逾300點

蘋果執行長庫克堅持開發AI眼鏡 兩個理由

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

彭博披露蘋果執行長庫克仍未放棄AR硬體裝置，並且加速開發Apple Glass，引發外界高度關注。業界人士認為，AR硬體銷售量一向叫好不叫座，庫克堅持的理由，一方面是仍看好AI眼鏡的前景，另一方面是Apple Glass能讓蘋果生態系更加完整。

目前AR眼鏡最領先的企業非Meta莫屬，該公司自2019年與太陽眼鏡大廠雷朋合作後，雙方最新開發出的第二代Ray-Ban Meta因具備AI功能以及輕巧有型的外觀，在全球熱銷100萬副以上，目前正朝200萬副目標前進。除了Meta以外，其餘品牌廠推出的智慧眼鏡大多銷售慘淡，或出貨量相當稀少。

業界人士分析，蘋果與Meta都已看見智慧眼鏡的市場潛力相當大，趁著市場尚未開始蓬勃發展起來之前，必須要先行卡位市場，才能獲得更多市占率與利潤。

其次，蘋果在手機、筆電、平板、耳機等產品都已有涉獵，而原先寄望Apple Vision Pro能拿下頭戴式裝置AR市場，但Apple Vision Pro不僅價格昂貴，且體積過大，銷售量也極不穩定，因此才打算跟進Meta，打造Apple Glass，藉此與Meta一決勝負。

Apple Meta 蘋果

延伸閱讀

Meta反壟斷案開庭 恐被迫出售IG、WhatsApp

Meta被爆審查台港內容 美議員請祖克柏赴國會作證

美海關暫免對等關稅 台灣就豁免比例而言是最大受惠者

邊境沙皇住家附近 3無證童遭ICE帶走 學校老師偕千名居民營救獲釋

相關新聞

輝達大聯盟 拚AI在美製造…生產價值高達5,000億美元

輝達串聯台積電、鴻海、緯創、日月光集團旗下矽品等台灣重量級夥伴，攜手在美打造AI超級電腦，首度達成輝達AI超級電腦一條龍...

關稅戰效應…電子產品漲價潮來了 索尼、技嘉領頭漲價

川普關稅戰墊高科技業成本，電子產品第一波漲價潮來了，顯卡、遊戲機領頭發難。板卡大廠技嘉對大陸客戶發出顯卡漲價通知，涵蓋輝...

鴻海印度投資 又有動作…有意設立全球第二大生產基地

印度經濟時報（ET）引述知情人士報導，鴻海有意在印度北部設立生產基地，正鎖定北方邦（Uttar Pradesh）大諾伊達...

關稅戰氛圍下 超微蘇姿丰15日會供應鏈

正值美國關稅新政策變化之際，超微（AMD）執行長蘇姿丰旋風來台，應邀於今（15）日早上在台大舉行演講，晚間還將宴請客戶與...

呂軍甫辭任鴻準董座

鴻海集團旗下金屬機殼大廠鴻準昨（14）日晚間公告，原董事長呂軍甫因個人因素辭職，新任董事長待董事會選任後另行公告。

川普關稅戰壓力下 板卡廠立於不敗之地

川普關稅戰壓力下，電子業掀開漲價悶鍋，尤其技嘉開顯卡漲價第一槍，針對輝達最新一代專攻大陸市場的高階RTX 5090D調升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。