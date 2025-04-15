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意外豁免關稅 科技股領漲 美股道指升逾300點

AI效應…電子業加班火熱 製造業連九月正成長

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
美國總統川普關稅戰帶來極大不確定性，但AI需求仍暢旺，持續為製造業勞動市場加溫。聯合報系資料照
美國總統川普關稅戰帶來極大不確定性，但AI需求仍暢旺，持續為製造業勞動市場加溫。聯合報系資料照

美國總統川普關稅戰帶來極大不確定性，但AI需求仍暢旺，持續為製造業勞動市場加溫。行政院主計總處昨（14）日公布2月製造業加班工時16.1小時，連續九個月正成長。其中，與AI商機密切相關的電子零組件業，加班工時更飆上26.9小時，寫下史上次高。

台灣AI供應鏈繳出亮麗的出口成績單，若併計1、2月數據統計，電子零組件業加班工時已經連續20個月正成長，另外，2月電腦電子光學製品製造業加班工時也連續七個月正成長。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，雖然美國對等關稅對全球經貿帶來極大不確定性，但從最新公布的2月加班工時數據來看，AI需求還是很高，與AI密切相關的行業加班工時仍續居高點。

川普宣布對等關稅政策後，在急單效應下，是否因製造業拉貨會推升加班工時繼續向上衝高？譚文玲表示，川普關稅政策反覆，每天都有新消息，不確定性實在太高，廠商因應「很為難」。

譚文玲分析，對廠商而言，從出貨時程到工廠要不要轉移陣地，都是極大挑戰，業者心裡難免擔憂，抱持「能拉盡量拉」心態，可能因此持續推升加班工時，「不排除接下來三個月有拉貨可能」，主計總處將持續收集資料，並密切關注，市場上任何風吹草動，都可能牽動美國政策反應和川普決策。

主計總處統計也指出，2月全體受僱員工加班工時平均為8.4小時，其中製造業平均加班工時16.1小時，已連九月正成長。

另觀察全體受僱員工進退狀況，2月底全體受僱員工較上月底淨減少1萬6,000人，因增僱或召回等原因而進入職場的人數為17.8萬人，較上月減少3,000人，其中支援服務業、住宿及餐飲業分別減少6,000人及5,000人，批發及零售業亦減3,000人。

因辭職、解僱、退休等原因而退出職場的人數為19.3萬人，較上月增加7,000人，其中製造業增加5,000人最多，批發及零售業、住宿及餐飲業亦均增3,000人；各行業進退人數相抵之後，受僱員工淨減少1.6萬人。

加班 川普 工時

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