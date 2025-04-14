OpenAI預告本周端出大菜 協力廠廣達、緯穎等可望受惠

OpenAI執行長奧特曼14日在社群平台X上預告，「本周將為大家帶來很多好消息」，並透露將從「明天起開始」。市場預期，OpenAI本周將端出「眾多大菜」，包括新推理模型、GPT-4o的升級版GPT-4.1，及高階推理模型o3正式版本，及針對不同裝置與應用場景推出的輕量版本，擴大產品線陣容。

隨著OpenAI再祭出新模型、效能提升，針對不同需求的產品線也更齊全，業界看好，將催動伺服器需求節節升溫，協力廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）等營運可望受惠。

AI伺服器概念股昨（14）日股價延續上周五態勢，氣勢如虹，鴻海強漲約3%，收在138.5元，廣達也勁揚超過半根停板、漲幅達5.8%，收在228元，緯穎小漲0.53%或10元，收在1,910元。其他概念股也不遑多讓，緯創、仁寶狂飆超過7%，英業達也大漲逾4%。

OpenAI於去年推出旗艦AI模型GPT-4o，具備同時處理文字、語音與圖像的能力，可即時對多種輸入進行推理，是首度在ChatGPT中整合語音與視覺的通用模型，傳出本周將推出升級版的GPT-4.1，預料將進一步提升速度、準確性與模組擴充性。

OpenAI也傳將推出GPT-4.1精簡版模型，包括mini與nano兩種版本，可能針對邊緣裝置進行優化，讓AI模型能更彈性地部署於手機、物聯網裝置等平台。

奧特曼今年2月曾公布一份發展路線圖，詳列OpenAI對GPT-4.5與GPT-5系列AI模型的發展規劃，他當時強調，OpenAI的一大目標，是將「o系列」與「GPT系列」模型整合，打造出能靈活運用所有工具的系統，具備判斷何時需要進行長時間推理、何時不需要的能力，並廣泛應用於各類任務場景。

業界人士指出，OpenAI可望釋出一系列新品，將產品線擴大至各類邊緣裝置端，將刺激運算資源需求升溫，催動AI伺服器需求成長，供應鏈同啖商機。

OpenA目前雲端服務供應商包括微軟、甲骨文與CoreWeave。從台廠供應鏈來看，微軟主要伺服器代工協力廠為鴻海、廣達及緯穎，甲骨文主要伺服器代工廠為鴻海。CoreWeave主力伺服器供應商為戴爾、美超微、技嘉，戴爾伺服器協力廠緯創、鴻海、英業達等，營運也將受惠。



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