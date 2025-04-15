鴻海全球布局…早就開始動了
川普關稅戰愈演愈烈，事實上，對鴻海（2317）董事長劉揚偉而言，因應關稅戰布局，不是從2025年4月才開始，早在鴻海創辦人郭台銘時代，鴻海已經在全球各區域市場提前布局，只是川普的第一任期以來，加快劉揚偉在全球布局的步伐。
早在八年以前川普第一任期，為因應首次關稅戰，劉揚偉配合大客戶蘋果，陸續把消費性電子產品，例如AirPods、Apple Watch、iPad與MacBook筆電等蘋果產品，搬遷部分產能到越南生產，越南成為僅次於中國大陸，鴻海的第二大生產基地，東南亞成為鴻海消費性電子產品生產重鎮。
同時，蘋果最大營收來源iPhone，也在大客戶要求下，轉移部分產能到印度，雖然印度製造的iPhone因為供應鏈不足等問題，進展緩慢，不如中國大陸發展快速，但劉揚偉在川普第一任期，不畏生產營運困難，轉移部分產能到印度，如今面對川普第二任期，對中國大陸祭出高達145%的對等關稅來看，印度反而成為鴻海iPhone製造的一步活棋，如今速度不加快也不行了。
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