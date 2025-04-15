蘋果衝AI眼鏡列優先推動 處理器將由台積代工

彭博資訊報導，蘋果仍在積極開發新款擴增實境（AR）AI眼鏡Apple Glass，並且已被蘋果執行長庫克列為優先推動的未來產品。

市場點名，蘋果持續衝刺AI眼鏡布局，相關處理器預料仍將由台積電（2330）代工，玉晶光（3406）、達邁（3645）、英濟（3294）、材料-KY（4763）等智慧眼鏡供應鏈同步沾光。

彭博記者葛曼（Mark Gurman）認為，儘管蘋果已發布旗下首款頭戴裝置Apple Vision Pro，但體積仍過大，且銷售量也相當不穩定，從用戶便捷性的角度來看，難以與Meta的AI眼鏡競爭，因此蘋果內部轉向開發Apple Glass，期盼打造一款屬於蘋果的AI智慧眼鏡。

目前蘋果正與Meta打硬仗，而且是蘋果工程師的優先工作任務，一切都是為了在智慧眼鏡市場領域創造領先的產品。

截至目前為止，Meta在頭戴裝置、智慧眼鏡等領域都已搶得領導地位，包括在Ray-Ban Meta智慧眼鏡取得成功，這款產品可用於拍照和AI用途。

葛曼分析，庫克真正想打造的是能向使用者顯示擴增實境影像的產品，就像Apple Vision Pro的功能一樣，但外形要更為輕巧，而且售價更便宜。目前Apple Vision Pro重量達600至650公克，售價3,500美元。

AppleInsider網站分析，Apple Glass的目標就是創造出沒有頭戴裝置笨重感、同時保留處理與音訊功能的平視顯示器，這對於蘋果、甚至任何一家公司都會是個極大的工程難題。

AppleInsider指出，想要達成上述目標，需要相當程度的微型化與仔細的設計，同時在必要時將部分元件卸載到主機設備上；例如，利用附近的iPhone來處理運算和渲染繪圖功能，以避免在智慧眼鏡上增加笨重的零組件和沉重的電池。

供應鏈方面，一般預料，台積電仍將操刀Apple Glass搭載的處理器晶片，據傳玉晶光將負責供應Apple Glass最關鍵的光學鏡片與模組。

業界分析，玉晶光跨入AR與VR眼鏡鏡片領域已長達四至五年，與美系、日系客戶都有合作關係，估計有望成為Apple Glass供應鏈的台廠先鋒。

至於達邁則是透過透明聚醯亞胺（PI）材料切入智慧眼鏡供應鏈，並掌握AI眼鏡輕量化的關鍵技術；英濟則是旗下轉投資事業擁有的微型投影機技術，被市場認為未來在智慧眼鏡領域有很大的發揮空間。



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