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呂軍甫辭任鴻準董座

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

鴻海集團旗下金屬機殼大廠鴻準（2354）昨（14）日晚間公告，原董事長呂軍甫因個人因素辭職，新任董事長待董事會選任後另行公告。

此外，由於呂軍甫也是永齡資本控股公司在鴻準的法人董事代表，也因個人因素辭任，未來新任法人董事代表將重新指派，並另行公告。

鴻準今年3月營收120.51億元，月增27.9%、年增280.8%，累計今年首季營收299.73億元，年增239.1%，成長主因來自配合客戶策略需求，推升訂單增加。

據悉，鴻準為任天堂遊戲機Switch 2主要供應鏈，隨著Switch 2預計6月5日上市，估計有望帶動鴻準業績同步成長。

因應市場需求，任天堂社長古川俊太郎已保證，「會準備足以滿足市場需求的產品數量」；供應鏈消息指出，Switch 2首波鋪貨量將較前一代機種翻倍成長。

根據任天堂官方影片介紹，Switch 2雖然外觀與前代相似，機身主調色為黑色，螢幕升級到7.9吋，且具備120FPS（螢幕刷新率），若透過底座，最高可支援4K解析度，而手把控制器改採磁吸設計，讓拆裝更直覺，主機上下各新增一組Type-C插孔，能讓充電與輸出同時進行。

Switch 營收 鴻準

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