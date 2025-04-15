鴻海印度投資 又有動作…有意設立全球第二大生產基地

印度經濟時報（ET）引述知情人士報導，鴻海（2317）有意在印度北部設立生產基地，正鎖定北方邦（Uttar Pradesh）大諾伊達（Greater Noida）亞穆納快速道路沿線一處約300英畝土地。

據知情人士透露，這座廠區規模可望略大於鴻海即將在班加羅爾（Bengaluru）啟用的廠區，將成為鴻海全球第二大廠區。

鴻海昨（14）日不評論單一廠區動態。據了解，由於印度當地政府要賣地，因此與鴻海接觸，但實際上沒有簽署任何文件，只有初步接觸，屬於非常早期階段。

印媒報導，鴻海正與印度政府磋商廠房規劃細節，雖然目前相關討論仍處於非常早期階段，該工廠生產什麼產品也還未確定，但印度集團HCL和鴻海合資設立的專業封測代工廠（OSTA），也位在這個區域，雙方未來可能在同區域共構電子製造生態系。

報導指出，鴻海選中的地點是由亞穆納高速公路工業發展局（YEIDA）所管轄，交通連接新建中的Jewar國際機場與多條高速公路，極具戰略價值。分析指出，鴻海在印度設立新廠的行動，正值美國總統川普對中國大陸祭出高關稅之際，反映該公司因應美中貿易緊張，以及地緣政治變數的布局。

目前，鴻海已經在印度的泰米爾納德邦、卡納塔克邦，以及泰倫迦納邦等多個地方設廠，以強化其印度製造與供應鏈的彈性。CyberMedia Research分析師指出，鴻海加碼印度投資，展現其深化當地產能與供應鏈多元化的長期策略。

其中，卡納塔克邦的班加羅爾主要生產iPhone，是鴻海在印度最知名的生產重鎮，至於蘋果的其他產品，知情人士透露，鴻海印度子公司4月在泰倫伽納邦的海得拉巴（Hyderabad） 新廠開始組裝AirPods，初期將以出口為主，預期正式投產後，將迅速擴大生產規模，這是鴻海在印度為蘋果組裝的第二項產品。研究機構Counterpoint指出，印度作為替代製造地具備地理與政策優勢，有望承接未來全球電子製造外移需求，還能更貼近潛在客戶群。

媒體報導，鴻海計劃今年在印度生產2,500萬至3,000萬支iPhone，比去年多兩倍以上。鴻海董事長劉揚偉之前也表示，未來將拓展至資通訊、電動車、能源與數位健康等領域產品，提升在印度的價值鏈布局。