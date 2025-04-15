關稅戰氛圍下 超微蘇姿丰15日會供應鏈

正值美國關稅新政策變化之際，超微（AMD）執行長蘇姿丰旋風來台，應邀於今（15）日早上在台大舉行演講，晚間還將宴請客戶與供應鏈廠商。她是今年市場瀰漫關稅戰氛圍下首位抵台的半導體大咖，備受市場關注。

台積電（2330）將於本月17日舉行法說會，外界關注蘇姿丰此行是否會釋出最新半導體展望。而台北國際電腦展將於5月登場，她也被視同將為接下來的AI話題旺季鳴槍起跑。

蘇姿丰將擔綱台大椰林講座創智系列演講，主講題目是AMD轉型AI領導者。在蘇姿丰帶領下，超微去年第4季與全年營收表現都改寫歷史紀錄，全年毛利率也來到創新高的53％。去年該公司資料中心事業群營收站上126億美元的歷史新高峰，年增94％，其中Instinct AI加速器的營收已超過50億美元。

超微先前提到，相信該公司在2025年營收與每股盈餘成長會達到強勁的兩位數百分比。由於美國新關稅政策為半導體業造成的不確定性仍未消除，外界密切關注各半導體大廠的展望是否因此有所變動。

超微身為AI指標股之一，也是台積電重要客戶，並與不少台廠有深厚的合作關係。據了解，她於今天晚間將宴請客戶與供應鏈夥伴，強化上下游聯繫，已有多家台廠證實將受邀前往餐敘。市場也密切觀察其今年為合作供應鏈帶來的訂單助益。

AI加速器是這波趨勢浪潮中的耀眼產品，超微先前宣布，將提前推出產品藍圖中的AI加速器Instinct MI350，於今年首季送樣，並提早於今年中推出，將進一步提高其競爭力。這也讓外界仔細評估其在AI晶片市場上，是否能更快拉近與強敵輝達之間的市占差距。

超微在去年的ADVANCING AI 2024活動中，公布AI加速器發展藍圖已達2026年，其AI加速器MI325X已推出，而MI350系列加速器原本規畫今年下半年推出，如今時程已提前，將採用新一代CDNA 4架構與3奈米製程生產，另外，2026年還將推出MI400系列產品。

目前包括微軟、OpenAI、Meta等，都已是超微Instinct MI300系列產品線的客戶。