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超微蘇姿丰閃電訪台！4月15日開講加碼夜宴台鏈 名單引關注

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
超微董事長暨執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影
超微董事長暨執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影

晶片大廠超微AMD）董事長暨執行長蘇姿丰閃電訪台，並將於15日上午現身台大校園，親自登上椰林講座創智系列的講台，以「AMD轉型為 AI 領袖之路」為題親自開講，此次活動雖然僅提供校內教職員及學生報名參加，但外傳已有多名供應鏈大老也接獲邀請與會，因此仍引發市場目光的關注，而近日才剛將伺服器系統整合商ZT出售給超微，並成功取得其88.4萬股、一舉成為AMD股東的英業達（2356），出席情形也備受各界關注。

在業界被稱為「蘇媽」的超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰明（15）日上午9點，將親自現身台大校園，向現場師生分享，自己帶領AMD團隊、一步一步打拼、最終獲得在大家心目中足以代表「AI（人工智慧）」領導地位的心路歷程；而活動總時長大約1個半小時，並且現場將全程以英文來進行，從開場引言、主題對談、提問交流，蘇姿丰也會盡情的把自己一路走來獲得的各種經歷，大方的跟與會師生及企業代表們來分享、吸引市場關注。

此外，蘇姿丰也將於明日晚間特地在自己下榻的文華東方酒店，來宴請旗下客戶以及供應鏈夥伴，並藉此機會強化AMD與台鏈代工廠之間上下游的緊密聯繫。而市場傳出此次蘇姿丰邀請的名單包括、涵蓋整個AI供應鏈上下游超過80位供應鏈伙伴列席同樂，而市場也重點關注超微在AI方面，擁有深厚合作關係的台鏈代工伙伴，其中包括鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、及仁寶（2324）等大廠是否將如期現身。

放眼所有台鏈代工廠之中，與超微關係最密切的就以代工大廠英業達莫屬，團隊近日透過簽署一份股份購買協議，將手中10%的ZT Group股份售予AMD，並藉此取得超微大約88.4萬股的持股，從而與其建立起更緊密的合作，英業達透露，與ZT幾年來持續攜手在製造GPU伺服器；並由英業達負責「伺服器主機板（L6）」的組裝業務，待L6組裝完成後，再交由ZT進行組裝與測試（L10）及整機系統組裝（L11），而在與超微完成交易後，英業達也仍將與ZT維持合作關係，合作絕不減少。

根據台大官網指出，蘇姿丰此次校園演講僅開放台大教職員生參加，且名額僅開放500人。活動安排主題對談和提問交流，並將致贈講座和進行現場大合照。而蘇姿丰也規劃於同一天的晚間，在自己下榻的文華東方擺設豐盛的酒席，親自宴請所有的供應鏈客戶與台鏈夥伴，並藉此來強化上下游聯繫。而供應鏈也有傳言指出，蘇姿丰此次宴客所邀請的名單，涵蓋「英業達董事長葉力誠、總經理蔡枝安」而去年受邀的緯創（3231）、緯穎（6669）、日月光（3711）、群聯（8299）、撼訊、技嘉（2376）等主要合作企業，也都是外界猜測的熱門人選。

超微董事長暨執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影
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超微董事長暨執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影
超微董事長暨執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影

AMD 英業達 超微

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