攻零售市場！誠屏科技攜手中光電創境與高通Touch Taiwan 2025亮相

在零售科技快速演進的浪潮中，台灣顯示技術領導廠商－誠屏科技（Champ Vision Display Inc., CVD）攜手中光電創境（Coretronic Reality Inc., CRI）與高通技術公司（Qualcomm Technologies, Inc.），共同推出以 Qualcomm DragonwingTM RB3 Gen 2為核心、支援Windows作業系統的創新零售解決方案。該方案整合高通為物聯網打造的最佳化平台、中光電創境SOM模組技術及誠屏科技系統整合能力，成功開發出高效能、低功耗的次世代零售終端設備。

這項解決方案將於16日登場的Touch Taiwan 2025展覽中首次亮相，全球零售業者將可實際體驗邊緣AI技術所帶來的卓越效能與靈活性，更藉由裝置上AI處理能力，實現如臉部和物件辨識的應用，加速智慧零售系統的數位轉型與升級。

高通技術公司專為物聯網和嵌入式應用設計的Dragonwing RB3 Gen 2平台具備多元作業系統支援能力，可在同一硬體架構上執行 Windows 11 24H2、Linux、Android與Ubuntu，為各類零售場域提供前所未有的彈性與相容性整合效益。

為滿足現代零售業對高效能與彈性應用的需求，誠屏科技的新一代Windows 11 POS設備導入多項創新設計，確保用戶體驗與系統穩定性達到最佳化：

先進硬體平台：採用基於高通QCS6490處理器的Dragonwing RB3 Gen 2平台，提供卓越運算效能。

超窄邊框設計：外型簡潔俐落，優化消費者互動體驗。

無風扇設計：實現安靜、穩定運作，適合長時間連續使用。

HDP 擴充功能：支援用戶身份辨識與智慧節能，滿足多元應用場景需求。

超薄客端顯示器：15.6吋顯示器厚度僅13.7mm，透過USB-C連接，兼顧佈線彈性與空間節省。

廣泛的軟體相容性：可在同一硬體架構上執行Windows 11 24H2、Linux、Android與Ubuntu。

多元的周邊介面：預留豐富介面可連結傳統的錢箱、印表機、刷卡機等周邊，協助客戶從現有平台無縫升級至最新解決方案。

誠屏科技、中光電創境與高通技術公司的三方合作，發揮各自領域優勢，開創了智慧零售新格局。透過深度整合高通Dragonwing平台、中光電創境AI SOM方案與誠屏科技顯示技術，成功打造出全新的個人化互動體驗。這不僅展現對創新的共同承諾，更為智慧零售解決方案樹立新的標竿。