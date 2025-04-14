快訊

凱蒂佩芮「飛上太空」！僅10分鐘就落地 驚人費用曝光

數十惡煞闖北市車行砸場擄人 傳有關竹聯幫靜安會…警偵辦中

攻零售市場！誠屏科技攜手中光電創境與高通Touch Taiwan 2025亮相

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

在零售科技快速演進的浪潮中，台灣顯示技術領導廠商－誠屏科技（Champ Vision Display Inc., CVD）攜手中光電創境（Coretronic Reality Inc., CRI）與高通技術公司（Qualcomm Technologies, Inc.），共同推出以 Qualcomm DragonwingTM RB3 Gen 2為核心、支援Windows作業系統的創新零售解決方案。該方案整合高通為物聯網打造的最佳化平台、中光電創境SOM模組技術及誠屏科技系統整合能力，成功開發出高效能、低功耗的次世代零售終端設備。

這項解決方案將於16日登場的Touch Taiwan 2025展覽中首次亮相，全球零售業者將可實際體驗邊緣AI技術所帶來的卓越效能與靈活性，更藉由裝置上AI處理能力，實現如臉部和物件辨識的應用，加速智慧零售系統的數位轉型與升級。

高通技術公司專為物聯網和嵌入式應用設計的Dragonwing RB3 Gen 2平台具備多元作業系統支援能力，可在同一硬體架構上執行 Windows 11 24H2、Linux、Android與Ubuntu，為各類零售場域提供前所未有的彈性與相容性整合效益。

為滿足現代零售業對高效能與彈性應用的需求，誠屏科技的新一代Windows 11 POS設備導入多項創新設計，確保用戶體驗與系統穩定性達到最佳化：

先進硬體平台：採用基於高通QCS6490處理器的Dragonwing RB3 Gen 2平台，提供卓越運算效能。

超窄邊框設計：外型簡潔俐落，優化消費者互動體驗。

無風扇設計：實現安靜、穩定運作，適合長時間連續使用。

HDP 擴充功能：支援用戶身份辨識與智慧節能，滿足多元應用場景需求。

超薄客端顯示器：15.6吋顯示器厚度僅13.7mm，透過USB-C連接，兼顧佈線彈性與空間節省。

廣泛的軟體相容性：可在同一硬體架構上執行Windows 11 24H2、Linux、Android與Ubuntu。

多元的周邊介面：預留豐富介面可連結傳統的錢箱、印表機、刷卡機等周邊，協助客戶從現有平台無縫升級至最新解決方案。

誠屏科技、中光電創境與高通技術公司的三方合作，發揮各自領域優勢，開創了智慧零售新格局。透過深度整合高通Dragonwing平台、中光電創境AI SOM方案與誠屏科技顯示技術，成功打造出全新的個人化互動體驗。這不僅展現對創新的共同承諾，更為智慧零售解決方案樹立新的標竿。

中光電 高通

延伸閱讀

過勞？被國安調查？中光電專家李海波41歲離世 死因不明

華碩TUF Gaming X《初音未來》聯名系列華麗現身！

群創光電搶先亮相創新 AI 顯示科技解決方案 迎智慧科技新商機

集邦示警：關稅恐衝擊顯示器需求、售價及AMOLED上游材料

相關新聞

鴻準高層異動！呂軍甫辭任董座一職 新任董事長待公告

鴻海（2317）集團旗下金屬機殼大廠鴻準（2354）14日晚間公告，原董事長呂軍甫因個人因素辭職，新任董事長待董事會選任...

超微蘇姿丰閃電訪台！4月15日開講加碼夜宴台鏈 名單引關注

晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰閃電訪台，並將於15日上午現身台大校園，親自登上椰林講座創智系列的講台，以「A...

野村：台積電4月17日法說是否會公布下半年展望？

台積電（2330）將於17日舉行法說，但外資法人紛紛調降目標價，以反映關稅戰帶來的不確定性。繼滙豐、高盛、花旗、摩根士丹...

亞智科技經營團隊回購股權再化身為台廠 聚焦CoPoS本土化商機

半導體面板級封裝設備製造商Manz亞智科技總經理林峻生今天表示，原是德商的Manz亞智科技，在上個月由經營團隊與德商Ma...

雲端自研ASIC Google領跑 亞馬遜急追、華為出貨量翻倍飆升

隨著AI運算需求激增，各大業者加速自研加速器布局。DIGITIMES今日發布調查指出，自研雲端ASIC加速器市場呈新格局...

華碩 TUF Gaming X《初音未來》 聯名系列華麗現身

華碩（2357）宣布與風靡全球的知名虛擬歌姬—「初音未來 (Hatsune Miku )」強強聯手，推出TUF Gami...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。