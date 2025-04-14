攻零售市場！誠屏科技攜手中光電創境與高通Touch Taiwan 2025亮相
在零售科技快速演進的浪潮中，台灣顯示技術領導廠商－誠屏科技（Champ Vision Display Inc., CVD）攜手中光電創境（Coretronic Reality Inc., CRI）與高通技術公司（Qualcomm Technologies, Inc.），共同推出以 Qualcomm DragonwingTM RB3 Gen 2為核心、支援Windows作業系統的創新零售解決方案。該方案整合高通為物聯網打造的最佳化平台、中光電創境SOM模組技術及誠屏科技系統整合能力，成功開發出高效能、低功耗的次世代零售終端設備。
這項解決方案將於16日登場的Touch Taiwan 2025展覽中首次亮相，全球零售業者將可實際體驗邊緣AI技術所帶來的卓越效能與靈活性，更藉由裝置上AI處理能力，實現如臉部和物件辨識的應用，加速智慧零售系統的數位轉型與升級。
高通技術公司專為物聯網和嵌入式應用設計的Dragonwing RB3 Gen 2平台具備多元作業系統支援能力，可在同一硬體架構上執行 Windows 11 24H2、Linux、Android與Ubuntu，為各類零售場域提供前所未有的彈性與相容性整合效益。
為滿足現代零售業對高效能與彈性應用的需求，誠屏科技的新一代Windows 11 POS設備導入多項創新設計，確保用戶體驗與系統穩定性達到最佳化：
先進硬體平台：採用基於高通QCS6490處理器的Dragonwing RB3 Gen 2平台，提供卓越運算效能。
超窄邊框設計：外型簡潔俐落，優化消費者互動體驗。
無風扇設計：實現安靜、穩定運作，適合長時間連續使用。
HDP 擴充功能：支援用戶身份辨識與智慧節能，滿足多元應用場景需求。
超薄客端顯示器：15.6吋顯示器厚度僅13.7mm，透過USB-C連接，兼顧佈線彈性與空間節省。
廣泛的軟體相容性：可在同一硬體架構上執行Windows 11 24H2、Linux、Android與Ubuntu。
多元的周邊介面：預留豐富介面可連結傳統的錢箱、印表機、刷卡機等周邊，協助客戶從現有平台無縫升級至最新解決方案。
誠屏科技、中光電創境與高通技術公司的三方合作，發揮各自領域優勢，開創了智慧零售新格局。透過深度整合高通Dragonwing平台、中光電創境AI SOM方案與誠屏科技顯示技術，成功打造出全新的個人化互動體驗。這不僅展現對創新的共同承諾，更為智慧零售解決方案樹立新的標竿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言