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鴻準高層異動！呂軍甫辭任董座一職 新任董事長待公告

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
鴻準原董事長呂軍甫。聯合報系資料照
鴻準原董事長呂軍甫。聯合報系資料照

鴻海（2317）集團旗下金屬機殼大廠鴻準（2354）14日晚間公告，原董事長呂軍甫因個人因素辭職，新任董事長待董事會選任後另行公告。

此外，由於呂軍甫也是永齡資本控股股份有限公司在鴻準的法人董事代表，同樣也因個人因素辭任，未來新任法人董事代表將重新指派，並另行公告。

鴻準今年3月營收120.51億元，月增27.9%、年增280.8%，累計今年首季營收299.73億元，年增239.1%，成長主因來自配合客戶策略需求，推升訂單增加。

據悉，鴻準為任天堂遊戲機Switch 2主要供應鏈，隨著Switch 2預計在6月5日正式上市，估計有望帶動鴻準業績表現同步成長。

為因應市場需求，任天堂社長古川俊太郎拍胸脯保證，「會準備足以滿足市場需求的產品數量」；供應鏈消息指出，Switch 2首波鋪貨量將較前代機種翻倍成長。

根據任天堂官方影片介紹，Switch 2雖然外觀與前代相似，機身主調色為黑色，螢幕升級到7.9吋，且具備120FPS（螢幕刷新率），若透過底座，最高可支援4K解析度，而手把控制器改採磁吸設計，讓拆裝更直覺，主機上下各新增一組Type-C插孔，能讓充電與輸出同時進行。

業界人士表示，任天堂在2017年首次推出Switch時，曾因無法滿足市場需求，導致缺貨、轉賣以及黃牛盛行的情況，讓消費者大為不滿，因此本次新機鋪貨與開賣前的準備勢必將更加周全。

Switch 鴻準

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