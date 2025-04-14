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野村：台積電4月17日法說是否會公布下半年展望？

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電（2330）將於17日舉行法說，但外資法人紛紛調降目標價，以反映關稅戰帶來的不確定性。繼滙豐、高盛、花旗、摩根士丹利、摩根大通證券陸續調降台積電目標價後，野村也跟進，目標價從1,440元調降18.7%至1,170元。

市場傳聞，台積電將與英特爾合資或是接管英特爾廠房，野村不確定台積電是否能澄清這些傳言。如果不澄清，將一直成為投資人的疑慮。野村甚至懷疑，台積電在17日的法說是否能發布下半年展望，基於關稅爭議持續且政策變化不可預測。

野村目前預估，台積電第2季以美元計算的營收將季增8-9%，遠高於季節平均的2-4%，這是假設客戶上半年提前備貨以因應關稅及制裁風險，加上第1季的地震導致部分訂單延後出貨。不過，台積電下半年的營收可能會走軟，預估可能只比上半年成長5%，遠低於季節平均的20%。

對於人工智慧（AI）半導體，野村注意到，輝達元月下修CoWoS-S 訂單為第一個警訊。台積電反駁並表示供給受限，但野村發現，輝達（NVIDIA）及特殊應用IC（ASIC）客戶3月都全面更明顯削減 CoWoS 訂單。

野村目前認為，CoWoS 下半年並不會供不應求，比野村之前的預估更早緩解供給緊縮的現象。而且，台積電南科先進封裝AP8廠（改裝自去年收購的群創廠房）新 CoWoS 產能延後量產的風險將上升。

野村將台積電今、明兩年每股稅後純益（EPS）分別調降2%、6%，以反映終端需求不確定，並基於台積電今年的預估EPS，給予的本益比從24倍下調到20倍（位於歷史區間10-30倍的中間），得出1,170元的目標價，維持「買進」評等。

CoWoS 台積電

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