鴻海旗下工業富聯公告將實施庫藏股

鴻海（2317）14日代子公司工業富聯公告，以集中競價交易方式回購股份。這次回購資金總額不低於人民幣5億元，不超過人民幣10億元。回購股份價格不超過人民幣20元。回購期限自該公司股東大會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月，工業富聯將在4月30日召開第一次臨時股東會。回購資金來源則是自有資金。

工業富聯指出，基於對公司未來發展前景的信心，以及對公司長期價值的認可，為維護廣大股東利益，增強投資者信心，在綜合考慮公司財務狀況，以及未來的盈利能力的情況下，依據相關規定，該公司擬通過集中競價交易方式進行股份回購，用於註銷以減少註冊資本。