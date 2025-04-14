快訊

台中貴族高中黑社會！學長打人手脫臼送醫 學弟挨打卻留校

鴻海旗下工業富聯公告將實施庫藏股

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

鴻海（2317）14日代子公司工業富聯公告，以集中競價交易方式回購股份。這次回購資金總額不低於人民幣5億元，不超過人民幣10億元。回購股份價格不超過人民幣20元。回購期限自該公司股東大會審議通過本次回購股份方案之日起不超過12個月，工業富聯將在4月30日召開第一次臨時股東會。回購資金來源則是自有資金。

工業富聯指出，基於對公司未來發展前景的信心，以及對公司長期價值的認可，為維護廣大股東利益，增強投資者信心，在綜合考慮公司財務狀況，以及未來的盈利能力的情況下，依據相關規定，該公司擬通過集中競價交易方式進行股份回購，用於註銷以減少註冊資本。

人民幣 工業富聯 股東會

延伸閱讀

川普關稅政策多變 台廠調整全球產能配比 鴻海最具韌性

買庫藏族群 打強心針

台積、鴻海 瞄準逾90天

台股飆漲1608點史上最強！外資拋漲停鴻海 敲進這檔10萬張

相關新聞

鴻準高層異動！呂軍甫辭任董座一職 新任董事長待公告

鴻海（2317）集團旗下金屬機殼大廠鴻準（2354）14日晚間公告，原董事長呂軍甫因個人因素辭職，新任董事長待董事會選任...

川普半導體關稅來勢洶洶 專家：恐發生「大水庫理論」

白宮暫緩課徵銷美筆電、智慧手機等電子產品對等關稅之際，美國總統川普預告將在接下來一周宣布新的半導體關稅細節，晶片業嚴陣以...

野村：台積電4月17日法說是否會公布下半年展望？

台積電（2330）將於17日舉行法說，但外資法人紛紛調降目標價，以反映關稅戰帶來的不確定性。繼滙豐、高盛、花旗、摩根士丹...

亞智科技經營團隊回購股權再化身為台廠 聚焦CoPoS本土化商機

半導體面板級封裝設備製造商Manz亞智科技總經理林峻生今天表示，原是德商的Manz亞智科技，在上個月由經營團隊與德商Ma...

雲端自研ASIC Google領跑 亞馬遜急追、華為出貨量翻倍飆升

隨著AI運算需求激增，各大業者加速自研加速器布局。DIGITIMES今日發布調查指出，自研雲端ASIC加速器市場呈新格局...

華碩 TUF Gaming X《初音未來》 聯名系列華麗現身

華碩（2357）宣布與風靡全球的知名虛擬歌姬—「初音未來 (Hatsune Miku )」強強聯手，推出TUF Gami...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。