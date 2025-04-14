中華電信HiNet奠基30年 邁向AI智慧科技新世代

中華電（2412）推出HiNet至今30年，中華電信邀集產學專家共創台灣AI智慧新局，將於5月6日舉行「迎接高速上網 邁向AI智慧科技新世代」研討會，中華電信總經理林榮賜將以「HiNet 30年，驅動台灣數位服務新未來」為主題進行專題演講，並以「海地星空網路韌性」布局，與百工百業共同推進台灣產業數位化。

中華電信表示，HiNet自1995年開放商用營運，從數據機撥接，一路走過ADSL到光纖高速上網，穩步推動台灣寬頻與國際接軌。今年HiNet迎向30周年，中華電信將於5月6日上午在台大醫院國際會議中心舉辦「迎接高速上網 邁向AI智慧科技新世代」研討會，中華電信董事長簡志誠親自出席，並邀請數位發展部及國家通訊傳播委員會貴賓蒞臨致詞。中華電信總經理林榮賜及國科會教授蔡志宏擔任專題演講人，中華電信獨董杜奕瑾、中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍及台灣諾基亞通信總經理劉明達進行高峰對談，為驅動台灣的數位轉型與邁向AI智慧生活，提供前瞻視角共創AI智慧新局。

林榮賜將以「HiNet 30年，驅動台灣數位服務新未來」為主題進行專題演講，除回顧HiNet 30年技術演進歷程，並就因應當前氣候變遷與地緣政治環境剖析「海地星空網路韌性」的重要性，也說明中華電信如何以穩紮穩打的網路基建，與百工百業共同推進台灣產業數位化。

中華電信強調，HiNet迄今30年，提供國人從文字、圖像及需高速網路的線上遊戲市場進而到影音、雲端等服務，陪伴消費者人生每一階段的重要時刻。迎向30年，HiNet將用「為愛前行的光」陪伴廣大的客戶創造每段精采生活，持續為推動台灣寬頻網路的發展發光、發亮。