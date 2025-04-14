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應對關稅戰 神達砸3.89億元成立越南子公司

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

因應地緣政治衝突加劇，神達（3706）14日公告，子公司神達電腦董事會決議設立越南子公司，總計投資金額1,200萬美元（約新台幣3.89億元），據了解，成立該公司，主要是因應越南廠管理而設立。目前神達越南廠規劃將於今年下半年小量投產，隨著越南廠的啟用，也讓神達集團因應關稅戰更有彈性。

神達新設立越南子公司MiTAC Property (Vietnam) Company Limited，總計投資金額1,200萬美元。神達設立新公司，主要是因應越南廠管理而設立。神達先前已啟動越南廠建設計畫，原先預計於今年下半年小量投產。

神達目前主要工廠涵蓋中國大陸、台灣及美國，其中，美國廠因應客戶需求，去年下半年已開始擴大產能，至於在台灣方面，新竹二廠已於3月進駐設備。

川普政府對等關稅新措施，儘管目前尚未有最終定案，各國談判仍在持續，但神達集團目前採用多地設立產能，因應各種突發情況，在美國、台灣、越南等皆設立產能，依據最終關稅談判結果，進行生產彈性調整。

在基本面部分，神達今年3月營收為84.91億元，月增12.72%、年增146.31%，創單月歷史新高紀錄；累計神達今年首季營收達236.65億元，季增0.93%、年增145.13%，亦創單季歷史新高。

神達表示，主要是因為超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強力需求，另在車用電子及Edge AI產品出貨也大幅成長。

據悉，神達雖預期今年營運成長，但在川普祭出新一波對等關稅下，儘管客戶訂單並未改變，但因輸美關稅具體細節及課稅認定方式都尚未明朗，因此神達對第2季度看法轉趨保守。

神達 越南 關稅

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