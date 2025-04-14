生成式AI課程、認證走進校園！資策會攜世新大學打造AI知識工作者
為培育具國際競爭力的AI人才，財團法人資訊工業策進會（資策會）14日與世新大學簽署合作備忘錄，正式啟動AI教育合作。資策會將開發的「生成式AI素養與應用教材」正式授權世新大學導入課程教學，並鼓勵學生參加AI與數位行銷科技等專業認證，共同培育新世代AI知識工作者，協助學生在就學期間即具備未來職場所需能力。
資策會與世新大學合作，不僅提供免費的專業教材與認證優惠，也為AI教育打開實務應用新通路。資策會執行長范俊逸指出，未來將籌組「AI知識工作者發展聯盟」，推動AI知識工作者護照制度，記錄學生完整的學習歷程，協助企業快速了解求職者的AI能力，提升人才媒合的效率。透過平台與聯盟資源，學生也可參與企業專案與實習，提早累積職場經驗。
世新大學校長陳清河表示，近年來學校積極推動AI融入各領域教學，期盼透過與資策會的合作，為學生提供更完整的AI學習資源與實作經驗。他也提到，世新大學以「AI五哩路」的培育構想，持續深化AI教育發展，將於114學年度啟動課程改造計畫，將生成式AI素養全面融入各系專業課程。此次攜手資策會，將進一步強化教學實作與產業連結，是推進 AI教育的重要里程碑。
除生成式AI教育合作外，資策會也與亞太行銷數位轉型聯盟協會（AMT協會）共同推動「行銷科技專業人員能力認證」，目前已於世新大學校內開課，並規劃辦理認證考試，協助學生取得專業證照，提升職場競爭力。
未來世新大學也將成為資策會認證考場，不僅便利校內學生應考，也為外部考生提供就近報考據點，擴大AI人才培育規模。展望未來，資策會將持續深化產學合作，擴大數位教育影響力，協助台灣積極培育具全球競爭力的AI專業知識工作者。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言