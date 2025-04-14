生成式AI課程、認證走進校園！資策會攜世新大學打造AI知識工作者

為培育具國際競爭力的AI人才，財團法人資訊工業策進會（資策會）14日與世新大學簽署合作備忘錄，正式啟動AI教育合作。資策會將開發的「生成式AI素養與應用教材」正式授權世新大學導入課程教學，並鼓勵學生參加AI與數位行銷科技等專業認證，共同培育新世代AI知識工作者，協助學生在就學期間即具備未來職場所需能力。

資策會與世新大學合作，不僅提供免費的專業教材與認證優惠，也為AI教育打開實務應用新通路。資策會執行長范俊逸指出，未來將籌組「AI知識工作者發展聯盟」，推動AI知識工作者護照制度，記錄學生完整的學習歷程，協助企業快速了解求職者的AI能力，提升人才媒合的效率。透過平台與聯盟資源，學生也可參與企業專案與實習，提早累積職場經驗。

世新大學校長陳清河表示，近年來學校積極推動AI融入各領域教學，期盼透過與資策會的合作，為學生提供更完整的AI學習資源與實作經驗。他也提到，世新大學以「AI五哩路」的培育構想，持續深化AI教育發展，將於114學年度啟動課程改造計畫，將生成式AI素養全面融入各系專業課程。此次攜手資策會，將進一步強化教學實作與產業連結，是推進 AI教育的重要里程碑。

除生成式AI教育合作外，資策會也與亞太行銷數位轉型聯盟協會（AMT協會）共同推動「行銷科技專業人員能力認證」，目前已於世新大學校內開課，並規劃辦理認證考試，協助學生取得專業證照，提升職場競爭力。