台灣大：Google AI新機AI助理釋放雙手 購機零元起

台灣大哥大（3045）14日宣布將於16日正式開賣Google的新機Google Pixel 9a。台灣大指出，Google AI神機軟硬體再升級，AI助理Gemini Live釋放你的雙手，搭配指定5G專案，零元購機。

Google Pixel 9a搭載Gemini AI助理，除了能協助用戶撰寫內容、擬訂計畫，還能跨應用程式找資訊，提升生活及工作效率，並可透過Gemini Live即時對話，不用打字也能與AI助理流暢聊天，即使中途切換話題或改問其他事情也能應答如流；同時支援天文攝影，輕鬆捕捉璀璨星空短片，

台灣大指出，5月31日前購機就送價值1,090元Google 45W USB-C充電器，加辦「新復原者預繳保險專案」，還可享最高1,512元電信帳金回饋。此外，搭配指定專案，VIP用戶續約最高可折5,000元，老客戶享最高折價888元。

此外，台灣大表示，4月30日前至myfone網路門市購機，不論搭配專案或購買空機，都可抽手機平板雙重好禮；若新申辦、攜碼或續約搭配5G月租999元以上資費，加碼最高送1,000元mo幣；續約5G專案並升級資費之用戶，登記最高再送1,200元myfone online電子禮券，若使用「Open Possible聯名卡」於myfone門市購機，即可享2%現金回饋、電信費最高3.5%現金回饋。此外還可享受多項加值服務，包含Perplexity Pro一年免費、WeMo PASS及智慧停車出行平台USPACE各3個月免費體驗、「反詐戰警」進階方案6個月免費。