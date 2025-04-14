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Google新AI手機將登場！中華電信16日開賣 購機零元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
Google AI輕旗艦 Google Pixel 9a ，內建 AI 助理 Gemini，Gemini 可即時提供協助，透過 AI 協助完成日常待辦事項，讓生活與工作更有效率。（路透）
Google AI輕旗艦 Google Pixel 9a ，內建 AI 助理 Gemini，Gemini 可即時提供協助，透過 AI 協助完成日常待辦事項，讓生活與工作更有效率。（路透）

Google最新發表的Pixel系列新成員Pixel 9a正式亮相。中華電信（2412）14日宣布4月16日起正式開賣Google Pixel 9a，搭配指定資費，購機價零元。

Google AI輕旗艦 Google Pixel 9a ，內建 AI 助理 Gemini，Gemini 可即時提供協助，透過 AI 協助完成日常待辦事項，讓生活與工作更有效率，Pixel 9a 更具備完美合照、魔術修圖及「一起拍」等實用 AI 拍照功能，並擁有電池續航力超過 30 小時，提供長達 7 年的作業系統跟安全性更新服務。

中華電信表示，搭配新機「精采5G」優惠方案，申辦月繳1,399元，綁約36個月租期，Google Pixel 9a 128G專案價零元起，另享Google原廠配件45W USB-C充電器（價值1,090元）、新奇機重現行動裝置保險4個月（價值792元）、舊換新限時加碼折1,000元、VIP客戶加碼最高再折5,000元等超給力的購機優惠。

中華電信指出，購買Google Pixel 9a，搭配精采5G月繳999元以上購機方案，除享Netflix高級版服務優惠價每月359元，盡享影視娛樂饗宴，另同享精采5G應用服務KKBOX、i聽聽及Google One 100GB前3個月免月租。此外，新客亦可體驗原廠隨附Google One 100GB、YouTube Premium各3個月及Fitbit Premium 6個月註，享受雲端儲存空間、⁠零⁠廣⁠告⁠的⁠ YouTube Music⁠與YouTube⁠服⁠務⁠及健身課程等加值服務多重優惠。

此次，中華電信推出 Google Pixel 9a 128G/256G及鳶尾紫、莓果粉、陶瓷米和曜石黑等多款色系。

Google Pixel 中華電信

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