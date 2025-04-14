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網銀國際旗下閃電狼 揮軍《快打旋風》競賽項目

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

網銀國際集團旗下閃電狼職業電競隊邁入第十二年，深耕電競領域多年，組建過多支遊戲項目隊伍，並屢創佳績。團隊緊跟產業趨勢，盼將「電狼精神」拓展至更多領域。繼三月中旬宣布進軍《聯盟戰棋》後，今日再傳捷報，正式投入《快打旋風》，啟動三大項目布局，涵蓋既有的《傳說對決》項目，三線並進，蓄勢待發，迎戰新賽季，劍指國際舞台。

電競邁入新時代 閃電狼全面升級迎戰世界

全球電競產業陸續往制度化與多元化推進，2023 年電競成為亞運正式項目，2027 年更將迎來首屆奧林匹克電競運動會，電競已成為結合遊戲、運動、娛樂與科技的熱門產業。網銀國際集團長期致力泛娛樂領域，並推動台灣電競發展，旗下閃電狼職業電競隊不僅獲獎無數，更培育出眾多國際級選手，今年宣布邁向新篇章拓展戰線。此次新隊伍的籌組，歷經縝密評估，考量遊戲性、市場規模與選手實力，鎖定最具奪冠潛力的項目，力求穩健擴張，進一步強化在全球市場的競爭力。

《聯盟戰棋》隊伍集結台港澳菁英 備戰ACL爭奪EWC門票

閃電狼《聯盟戰棋》隊伍由來自台港澳的四位實力選手組成，包括：天晴Haruru、鐵之硬沼Iron Bog、K寶寶Kbaobao、永遠的我YYDM。其中，Iron Bog曾連續奪下S12、S13黃金鍋鏟盃冠軍，成為首位連霸此賽事的選手。四位選手皆擁有豐富的國際賽經驗，陣容均衡且備受期待。隊伍將於4月15日出戰ACL 2025（Asia Champions League）亞太區預選賽，爭取進軍電競世界盃（Esports World Cup, EWC）資格，全力備戰！

網銀 閃電狼 電競

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