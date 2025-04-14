富采Touch Taiwan聚焦「3+1」高價值應用 雙引擎驅動轉型升級

富采（3714）14日宣布，將於4月16日至18日舉行的「Touch Taiwan 2025 智慧顯示展覽會」上，全面展示其轉型策略下的核心實力。富采強調，將持續深化「雙加值引擎」策略，以不斷的技術創新與穩健的製造能力，積極推動高附加價值應用市場的增長，鞏固其在全球光電產業鏈中的領導地位。

富采將聚焦「車用、先進顯示、智能感測」以及新興的「AI光通訊」等「3+1」高附加價值應用領域，體現其透過「方案加值」與「場域加值」雙軌並進的「雙加值引擎」策略，加速光電半導體技術突破與市場升級的決心。此次展出被視為富采引領產業轉型、邁向永續未來的關鍵里程碑。

在車用部分，富采本次展出的亮點包括全球領先的30吋Micro LED透明車窗顯示屏，其具備超高亮度、高穿透率與低功耗特性，即使在強光下資訊依舊清晰，且不影響視野，開創嶄新的車內顯示體驗。此外，先進的ADB智慧頭燈技術，透過精準分區調光提升夜間行車安全，並可實現車輛間的資訊溝通，展現富采在智能車用照明的領導地位。

先進顯示部分，富采將首次亮相全新的「GemiLEDTM」技術平台，此平台在維持高亮度與效能的同時，能顯著降低終端產品功耗，為高階顯示市場提供更優異的解決方案。針對Micro LED的品質管控挑戰，富采也將展示MEMS垂直探針技術，實現100%點測，確保產品達到最高品質標準，有助於提升量產良率與客戶信賴度。

智能感測領域部分，富采憑藉涵蓋全波段的感測發射光源（Emitter）及高響應度接收技術（Photodiode, PD），積極開拓智慧健康、工業感測及智能機器人等新興應用市場。

其中，展出的非侵入式健康監測方案，能透過精準光學感測技術測量血糖趨勢、水分、心率、血氧等多項生理指標，高度整合於穿戴裝置與輔助醫療，提升個人化健康管理的可行性。同時，FSPD全波段光偵測模組能精確監測環境光譜變化，可應用於食品安全快篩與工業精密檢測，拓展感測技術的應用廣度。

在備受矚目的「+1新領域」布局上，富采憑藉其在三五族半導體的深厚技術底蘊與豐富的量產經驗，策略性地推出涵蓋Micro LED、VCSEL及CW-DFB LD三大核心光源的解決方案，精準鎖定AI數據中心內不同距離的高速傳輸需求。

富采指出，Micro LED專攻10公尺內的短距離GPU間高頻寬互連；VCSEL則適用於中距離的主動式光纜（AOC）傳輸應用；而CW-DFB LD可作為新興共同封裝光學（CPO）架構中的關鍵外置光源（ELS）。