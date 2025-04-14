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亞智科技經營團隊回購股權再化身為台廠 聚焦CoPoS本土化商機

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
亞智科技總經理林峻生表示，亞智科技的經營團隊已回購股權再化身為台廠，聚焦先進封裝設備本土化商機。記者簡永祥／攝影
亞智科技總經理林峻生表示，亞智科技的經營團隊已回購股權再化身為台廠，聚焦先進封裝設備本土化商機。記者簡永祥／攝影

半導體面板級封裝設備製造商Manz亞智科技總經理林峻生今天表示，原是德商的Manz亞智科技，在上個月由經營團隊與德商Manz AG簽署收購協議後，將在這個月完成股權交割，再度化身成為台灣本土設備廠。他強調，Manz亞智科技將聚焦半導體先進封裝設備，繼CoWoS後，正與客戶密集合作開發面板級CoPoS先進封裝，今年更在台成立半導體創新研發中心並正式啟用，成為半導體先進封裝供應鏈重要成員。

林峻生表示，亞智科技原本於2001在台上櫃，2008年被德國Manz公司收購而下市。因Manz將其電動車事業部門賣給特斯拉，原Manz在大中華區負責面板及印刷電路板設備業務，最後決定由經營團隊以回購股權方式繼續運作，並借由本身多年奠基於提供方形面板、印刷電路板及在面板級封裝技術，投入CoPos先進封裝。

林峻生強調，現在市場討論度愈來愈的CoPoS，是Manz亞智科技在去年半導體設備展中提出，主要是利用面板取代現行的矽中介層，讓生產出的晶片能透過方形面板進行玻璃穿孔、晶圓重布線等工序，大幅提高階AI晶片先進封裝產量，這裡所稱的CoPoS的P即指的是玻璃基板，與CoWoS中的W是採用矽中介層有所不同。

為了推動CoPoS本土化，亞智科技除了由經營團隊回購股權外，也在桃園成立半導體創新研發中心，與客戶共同建構可試驗和量產能力的CoPoS RDL重佈線層設備。

林峻生強調，為搶攻CoWoS面板化、CoPoS技術先進封裝應用，除了在台設立研發中心和產線外，為因應地緣政治變化，也規畫繼目前在馬來西亞、日本、印度已有據點協助客戶外，前進美國設立服務據點。

林峻生說，目前在馬來西亞，已配合歐洲半導體整合元件製造廠（IDM）客戶需求，在當地設立據點，亞智科技也已布局日本，透過收購德國Manz AG，亞智科技同時前進印度市場。此外，亞智科技未來積極布局半導體先進封裝應用，目前半導體封裝應用業績占比達到50%。

根據資料，亞智科技從事半導體精密化學濕製程、電鍍與自動化設備領域，擴展至印刷電路板、IC載板和顯示器產業，目前積極布局半導體面板級封裝和CoPoS技術，2019年亞智科技完成交付600×600mm扇出型面板級封裝（FOPLP）大量生產線，2022年完成交付700×700mm半導體用FOPLP大量生產線，2024年完成開發510×515mm玻璃基板TGV通孔蝕刻設備。

半導體 面板 馬來西亞

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