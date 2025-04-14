快訊

高鐵過板橋站未停 補償措施出爐「退票價50%、贈精美禮品」

柬埔寨將180名涉詐台人遣送中國 外交部交涉未果嚴正抗議

焦黑一片…陽明山火燒山擴至50公頃 消防局曝2原因撲救困難

微星QD-OLED電競顯示器...打造極致遊戲體驗 亮相開賣

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星MPG 272URX QD-OLED電競顯示器 打造極致遊戲體驗，亮相開賣。微星／提供
微星MPG 272URX QD-OLED電競顯示器 打造極致遊戲體驗，亮相開賣。微星／提供

全球知名電競品牌MSI微星（2377）推出玩家期盼已久的最新力作「MPG 272URX QD-OLED電競顯示器」，搭載240Hz高刷新率和0.03ms（GtG）極速反應時間，與3年原廠防烙印保固，支援 USB Type-C 連接埠，可為外接裝置供電（最高98W），輕鬆連接至任何設備。為玩家帶來前所未有的視覺感受與卓越性能，享受無憂極致遊戲體驗。

MPG 272URX QD-OLED採用三星最新的EL Gen 3技術5層串聯QD-OLED面板，透過高純度藍色光源激發量子點奈米塗層，提供更清晰且精細的圖像、細節。搭配240Hz高刷新率和0.03ms（GtG）極速反應時間，確保玩家在快節奏遊戲中享受無殘影、無延遲的流暢體驗。

「MPG 272URX QD-OLED」配備DisplayPort 2.1a（UHBR20）連接埠，總頻寬高達80Gbps，無需壓縮即可支援4K解析度@240Hz，並支援DSR和DLSS功能，滿足未來硬體升級需求。 此外，HDMI 2.1連接埠提供高達48Gbps的頻寬，支援VRR和4K 120Hz，內建HDMI CEC技術，方便玩家使用控制器喚醒顯示器，並針對不同裝置進行調整。

「MPG 272URX QD-OLED」擁有99% DCI-P3、98% AdobeRGB及138% sRGB的廣色域，10-bit面板支援10.7億色彩。​通過VESA DisplayHDR True Black 400與ClearMR 13000認證，提供深邃的黑色和鮮豔的色彩，呈現逼真的視覺效果。

「MPG 272URX QD-OLED」支援透過 USB 和 DP 連接埠進行韌體更新，操作簡單且便利。玩家可隨時根據 MSI發布的最新版本自行完成更新，確保顯示器始終保持最佳化狀態。

MSI OLED 顯示器專為持久且震撼的畫面效果設計。透過先進的石墨烯薄膜專屬散熱片設計，有效提升散熱性能，同時配備專用「OLED Care 2.0技術」軟體與原廠3年防烙印保固，降低長時間使用下發生烙印的風險，確保產品耐用性與穩定性，帶來卓越的視覺體驗，延長顯示器使用壽命。

OLED 顯示器

延伸閱讀

元太榮獲四項大獎 董座李政昊獲GPA「傑出人士貢獻獎」

微星3月業績跳增21%

集邦示警：關稅恐衝擊顯示器需求、售價及AMOLED上游材料

群創勇奪Touch Taiwan卓越技術與場域智慧應用三大殊榮

相關新聞

川普半導體關稅來勢洶洶 專家：恐發生「大水庫理論」

白宮暫緩課徵銷美筆電、智慧手機等電子產品對等關稅之際，美國總統川普預告將在接下來一周宣布新的半導體關稅細節，晶片業嚴陣以...

亞智科技經營團隊回購股權再化身為台廠 聚焦CoPoS本土化商機

半導體面板級封裝設備製造商Manz亞智科技總經理林峻生今天表示，原是德商的Manz亞智科技，在上個月由經營團隊與德商Ma...

雲端自研ASIC Google領跑 亞馬遜急追、華為出貨量翻倍飆升

隨著AI運算需求激增，各大業者加速自研加速器布局。DIGITIMES今日發布調查指出，自研雲端ASIC加速器市場呈新格局...

華碩 TUF Gaming X《初音未來》 聯名系列華麗現身

華碩（2357）宣布與風靡全球的知名虛擬歌姬—「初音未來 (Hatsune Miku )」強強聯手，推出TUF Gami...

川普半導體關稅暗潮洶湧 專家：半導體朝「M型化」發展

美國總統川普的半導體關稅暗潮洶湧，據外媒報導川普將在接下來一周宣布新的半導體關稅措施。對此，台經院產經資料庫總監劉佩真1...

趨勢科技指出網路犯罪三大變革 代理式AI成資安關鍵

台灣資安大會明日起跑，生成式AI對資安產業的影響加大，網路犯罪組織透過科技編寫惡意軟體，快速演變威脅手法。全球網路資安領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。