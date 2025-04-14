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是德科技攜手高意 推出每通道200G的多模VCSEL技術

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
是德科技M8199B任意波形產生器（AWG）提供高效能信號源以產生任意信號，支援 160 GBd 以上的設計。圖／是德科技提供
是德科技M8199B任意波形產生器（AWG）提供高效能信號源以產生任意信號，支援 160 GBd 以上的設計。圖／是德科技提供

是德科技（Keysight ）今日宣布與高意合作開發每通道達200G的垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）多模技術，可提供更高的資料傳輸速率，滿足業界對資料中心更高頻寬的需求。此技術有助於業界推動AI/ML的部署，同時降低短距離資料互連的功耗和資本支出

AI/ML的部署正推動資料中心資料傳輸量的極速增長。光學互連的成本在資料中心資本支出中所占的比例日益攀升，其功耗亦成為營運支出中越來越大的負擔。200G多模VCSEL技術革新了資料傳輸和網路效率，與單模傳輸相比，具備以下優勢包括頻寬提升：每通道200 Gbps的頻寬，使現有最高速多模互聯的資料傳輸量提升一倍；功率效率：相對於單模替代方案，每位元功耗顯著降低，可進一步壓低電力營運成本，並協助大規模資料中心大幅減少環境衝擊。

在成本效益方面，多模VCSEL的製造成本低於單模技術，能降低短距離資料互連的資本支出；最後是相容網路架構。AI機群與叢集需仰賴多個高速、短距離互連，來實現GPU間的資料共享，這與 200G多模VCSEL的優勢高度契合。

是德科技表示，200G多模技術結合了是德科技的新型寬頻多模取樣示波器技術、M8199B 256 GSa/s任意波形產生器（AWG）和高意的200G多模VCSEL技術。M8199B AWG負責產生106.25 GBaud 的PAM4電氣信號，並輸入至高意VCSEL；VCSEL輸出的PAM4光學信號則透過寬頻多模示波器進行量測，並以眼圖顯示結果。此展示突顯了高意全新VCSEL技術的可行性和效能，並展現了是德科技在特性分析與驗證此項技術的能力。

VCSEL 資本支出

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