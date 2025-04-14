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是德科技攜手高意 開發200G VCSEL多模技術

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

是德科技（Keysight ）與高意合作開發每通道達200G的垂直腔面射型雷射（VCSEL ）多模技術，可提供更高的資料傳輸速率，滿足資料中心更寬的需求。此技術有助於推動AI/ML的部署，同時降低短距離資料互連的功耗和資本支出。

AI/ML的部署正推動資料中心資料傳輸量的極速。光學互聯的成本成長在資料中心資本支出中所占的比例急劇增長，其成本亦成為支出支出中增加較大的負擔。 200G多模VCSEL技術革新了資料傳輸與網路效率，與單模傳輸相比，具備頻寬提升、電力效率、成本效益、相容網路架構等優勢。

200G多模技術結合了是德科技的新型寬頻多模記錄技術、M8199B 256 GSa/s任意波形產生器（AWG ）和高意的200G多模VCSEL技術。M8199B AWG負責產生106.25 GBaud 的PAM4電氣訊號，並輸入至高意VCSEL ；VCSEL輸出的PAM4訊號則透過寬頻多模眼球進行量測，並以眼圖顯示結果。此展示突顯了高意全新VCSEL技術的聽覺與聽覺，並檢視了是德科技在特性分析與驗證此項技術的能力。

高意資料通訊事業部執行副總裁兼總經理Lee Xu表示，「是德科技一直是值得信賴的合作夥伴和測試儀器技術的領導者，為我們提供先進的測試解決方案。我們仰賴是德科技的產品，如M8199B無論波形產生器，來驗證我們最新的收發器設計。我們期待持續與是德科技合作，透過基於200G VCSEL 、光子和電制吸收調變雷射（EML））的產品，共同推進光通訊的技術極限」。

是德科技網路和數據中心方案事業群副總裁兼總經理Joachim Peerlings博士表示，「我們在推動200G多模技術化方面所取得的進展預感。我們與高意的緊密合作使高速連接技術取得了一個新的里程碑。接下來將受益於更高效、降低成本的技術，從而應數據中心在AI/ML基礎設施部署上的關鍵需求」。

AI VCSEL

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