元太榮獲四項大獎 董座李政昊獲GPA「傑出人士貢獻獎」

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技，在「2025顯示器元件產品技術獎（Gold Panel Awards）」與「智慧顯示應用大賞（Smart Display Application Awards）」中，榮獲三項產品大獎，董事長李政昊也榮獲「傑出人士貢獻獎」，充分展現公司在技術創新、產業影響力與永續實踐上的卓越表現，同時亦表彰他引領電子紙產業茁壯成長，推動電子紙多元化創新應用，打造電子紙技術為未來顯示科技重要主流的卓越貢獻。

元太董事長李政昊自上任以來，積極推動電子紙技術從黑白進化至彩色顯示，並擴展產品應用至75吋大尺寸顯示，全面布局智慧零售、數位看板與智慧城市市場，提升全球市場滲透率。他積極整合上中下游資源，打造完整產業生態圈，推升供應鏈整體競爭力，深受業界肯定。

「我深感榮幸能獲此殊榮，這是屬於全體團隊的成就，」元太科技董事長李政昊表示，「未來，我們將持續以創新驅動電子紙科技的永續發展，攜手全球合作夥伴，拓展更多低碳、智慧應用場景，實現綠色顯示願景」。

根據ePaper Insight的數據，2020至2022年間，全球電子紙終端市場年均增長率超過30%，2022年出貨量達到近3億台，2024年增至3.9億台，市場規模擴大至52.3億美元，顯示電子紙已成為重要新興顯示技術。

榮獲三項產品獎展現技術領先力

除了個人榮耀外，元太科技亦以三項產品解決方案脫穎而出，獲頒以下獎項：

Gold Panel Awards 2025｜傑出產品獎（面板模組類）

75吋E Ink Kaleido 3彩色電子紙顯示器：為當前全球最大尺寸Kaleido 3彩色電子紙，具備色彩表現佳、換頁速度、低功耗與可長時間顯示等特性，適合用於大型商業顯示與公共資訊告示，重新定義彩色電子紙的應用可能性。

Smart Display Application Awards 2025｜智慧零售獎

E Ink Spectra 6廣告看板解決方案：採用新一代Spectra 6技術，色彩飽和度與對比度全面升級，適用於零售賣場、購物中心、交通樞紐等場域，有效結合低碳、長效與視覺衝擊，為零售媒體、數位廣告注入新動能。

Smart Display Application Awards 2025｜智慧育樂獎

E Ink Gallery 3電子紙筆記本解決方案是具備高解析度與流暢手寫體驗的全彩電子紙筆記本，應用於數位筆記、學習、藝術、創作等多元情境，是智慧學習與育樂科技的重要突破，未來甚至可延伸至專業場域應用。

元太科技將持續致力於電子紙技術的創新與應用拓展，攜手產業夥伴共同推動顯示科技的永續發展，為全球用戶帶來更智慧、環保的顯示解決方案。