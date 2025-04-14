群創大秀MicroLED四大創新應用 勾勒未來智慧生活新面貌

群創（3481）將於4月16日至18日2025 Touch Taiwan展會，大秀無限拼接、超高亮度、超高反射率、透明等卓越MicroLED顯示技術落地布局於多元應用，包含智慧零售、智慧穿戴、智慧車用等場域。同時，群創亦展示次世代miniLED、節能永續InnoPaper電子紙等卓越技術，導入多項智慧顯示應用，全面勾勒未來智慧生活新面貌。

突破技術與製程挑戰，引領新世代MicroLED革新創高峰

根據市調TrendForce預估2028年MicroLED晶片產值有望上看5.8億美元，且產業將聚焦於車用顯示場域與穿戴裝置。有鑒於此趨勢，群創深耕前瞻MicroLED顯示技術多年，成為業界AM MicroLED領導廠之一。群創獨家開發的AM MicroLED第三代顯示技術，在技術性能精進與製程良率提升等，持續取得突破性發展，全面加速推動商業化與創新技術落地。

MicroLED被業界譽為是新一代顯示技術霸主，已在多元應用場域實現突破，群創憑藉深厚的高端顯示技術經驗，結合專業製程及領先的MicroLED巨量轉移技術，同時推出兩款卓越MicroLED產品：世界首台「高PPI MicroLED鏡面顯示器」與「拼接式MicroLED鏡面顯示器」，擁有超高亮度(2000nits)、高色域(NTSC 114%)、超高反射率與節能等優異特點；同時亦擁有在低功耗下能實現卓越的鏡面反射率與超高亮畫質，大幅解決市售鏡面顯示器常見的色彩失真、亮度損失與反射率受限問題。此新型態顯示技術，將提供智慧座艙、智慧零售等場域的全方位系統解決方案。

另群創首度發表「透明MicroLED顯示器」，採用獨家Transparency Display透明顯示技術，具備高亮度、高穿透度、高清澈度、高解析度與高色域(NTSC120%)等特點，其透明MicroLED顯示技術可打破尺寸限制，可依客製化需求實現自由拼接，滿足多元應用領域，提供無遮擋沉浸式視覺感受。群創致力將前瞻MicroLED技術量能，加速落地應用於商展、零售、大尺寸公共顯示器(PID)等市場，未來更拓展至高端展示、大型展覽空間、智慧車用等多元場域解決方案。

卓越MicroLED手錶，搶攻智慧穿戴裝置新藍海

在智慧穿戴顯示應用上，群創發表卓越「1.39吋MicroLED手錶」，將獨家第三代顯示器技術AM MicroLED的卓越特性發揮到極致，其具備高亮度、高對比、高色域、低功耗等特性，為高端MicroLED穿戴裝置帶來煥然一新的高清細膩視覺與配戴輕巧體驗。

大秀創新綠色顯示科技解決方案，加速推動落實ESG

群創展示「13.3吋InnoPaper液晶電子紙」，響應全球暖化與環保永續趨勢，採用液晶材料製造，具備高反射率、高色彩飽和度、低功耗、廣溫應用，且無有害藍光，兼顧環保與護眼需求。其規格相當於A4 紙張大小，可重複無限使用，取代日常紙張需求。同時，群創攜手合作夥伴富動科技(GeneTouch)系統廠，合作開發業界首創「真Software TCON解決方案」，可減少物料、新IC開發時間與成本，加速終端產品上市時程。此外，InnoPaper亦整合「CMS (Content Management System) 內容管理系統」，可應用於數位電子看板的內容設計、分佈及顯示，協助客戶可隨時隨地管理1至1000個數位電子看板內容。InnoPaper液晶電子紙除了可兼顧電子廣告看板與電子閱讀器的多功能需求外，更是兼具科技與永續發展的創新產品，未來可拓展應用於教育、零售、交通、醫療等多元場域。

同時群創「13.3 吋輕薄低功耗顯示器」採用獨家高效率薄型背光模組技術，挑戰極致輕薄機身設計，厚度僅 1.8mm，重量約 140 克，甚至比 iPhone 還輕，帶來極致輕薄體驗。同時，此顯示器不僅大幅提升產品效能，更有效降低耗電量，在 300 nits 亮度下，功耗僅 1.75W，實現低功耗與長續航優勢，符合 ESG 永續環保目標，將為行動商務提供最佳解決方案。

為滿足市場對行動裝置需求持續成長，群創推出「14吋QHD+超輕薄面板」，結合輕巧機身與鮮豔顯色兩大特點，並搭載100% DCI-P3廣色域技術，專為行動商務市場量身打造，大幅滿足學生與商務人士的移動辦公需求。同時，群創亦積極推廣整合觸控解決方案，展出「14吋及16吋觸控顯示器」，除了支援手指觸控操作，亦可搭載最新AI技術，提供參與式與互動式學習課程，大幅提升學習的互動性與創意表達，讓學習過程更添加趣味性。

打破傳統背光技術侷限，次世代miniLED再創航海顯示新里程碑

智慧航運與海事科技蓬勃發展，帶動船舶數位化與自動化需求提升。高性能顯示技術將成為關鍵，推動導航顯示、雷達監控、船橋儀表等設備升級，大幅提升清晰的操作介面與卓越的戶外可視性，為航運產業帶來更安全、高效的智慧解決方案。

群創突破傳統背光顯示的侷限，全新展出「17.3吋與23.8吋miniLED船舶顯示器」，以優異微小高效LED點陣技術，克服戶外環境挑戰，實現卓越的戶外陽光可視性，同時亦具有極高亮度(10,000nits)、低功耗、高對比度和鮮豔色彩表現，引領航海顯示市場創新。次世代miniLED顯示器適用於航海與各種戶外環境，提供強光環境下仍清晰可視，可精準依影像畫面進行即時動態分區調整，呈現更深邃的黑色層次與絕佳的對比效果，讓畫面色彩更鮮豔、細節層次更分明，為觀賞者帶來極致的視覺享受。

憑藉極高亮度、超高能效、超低功耗、高耐用性與綠色永續等優勢，群創積極將miniLED布局應用於遊戲設備、筆電、機上娛樂等消費市場，並拓展至無人機控制器、數位相機、電子看板、電動車充電站、船舶顯示等戶外設備場域，打造「隨時、隨地」的極致顯示體驗。

創新獨家130寸超大折疊AM miniLED電視，搶占智慧宅商機

為能享豐富影音內容，現今越來越多消費者喜好選購大尺寸智慧電視。群創攜手轉投資公司方略電子針對超大尺寸、高解析度、節能等客層需求，共同推出業界唯一「130吋P0.75 4K AM miniLED摺疊TV」，採用卓越LED無縫拼接技術，透過業界最薄0.8mm border超窄邊框設計與99.85%超高屏佔比，打造沉浸式的觀影感受，且搭載PAM(Pulse-amplitude modulation)調光模式與光學引擎，以主動式調光模式，解決長久觀看傳統LED螢幕，易造成眼睛痠澀疲勞的痛點，且提供極低電流進行螢幕顯示，兼顧低耗能且不發熱的綠色環保產品訴求。

同時此產品更加入「摺疊功能」創新設計，方便收納並解決超大尺寸搬運難題。摺疊安裝後可用一般客用電梯運送，安裝僅需半小時，解決購買者安裝期間的不便與困擾。