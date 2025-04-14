華碩 TUF Gaming X《初音未來》 聯名系列華麗現身

華碩（2357）宣布與風靡全球的知名虛擬歌姬—「初音未來 (Hatsune Miku )」強強聯手，推出TUF Gaming聯名電競周邊，包括：K3 Gen II電競鍵盤、Mini無線電競滑鼠、P1鼠墊與H1 Gen II電競耳機，並以其經典代表色「蒼綠」，搭配白、粉雙色點綴設計，不僅玩美體現角色意象精髓，亦再次結合極具未來感的賽博龐克(Cyberpunk)元素，持續引領潮流電競新時尚，讓所有玩家、粉絲都能深刻感受「世界第一公主殿下」的無限魅力！

此款97%布局的電競鍵盤，底部採用雙邊走線槽設計，可讓桌面空間更簡約俐落，同時，還具備領先業界的IP57防水防塵功能，以及光學機械式RGB軸體，N-key指令不相衝(NKRO)、100%防鬼鍵與高達一億次的按鍵壽命，品質可靠，經久耐用。此外，TUF Gaming K3 Gen II Hatsune Miku限定版，亦透過矽膠減震墊片、吸音泡棉支撐，將大幅減少鍵擊聲和回音，成就無與倫比的打字體驗；而可拆式上蓋除了方便使用者清潔維護，並能與Aura Sync RGB同步燈效、獨家Armoury Crate軟體相輔相成，輕鬆打造個人專屬風格！

全新TUF Gaming Mini Hatsune Miku限定版電競滑鼠，超輕量65g機身內建12,000-dpi光學感應器，擁有1,000Hz輪詢率、三種連接模式與機械微動開關，可承受至少一億次點擊，搭配自訂RGB燈效，內外兼具！

TUF Gaming P1 Hatsune Miku限定版電競鼠墊，表面以專業電競級布料製成，另經過貼心防護塗層處理，能實現精準的滑鼠追蹤速度，更抗髒防水；且四周亦以防磨損縫線強化，再加上防滑橡膠底面，即使長時間征戰，也能維持絕佳穩定性，助攻玩家發揮極限潛能。

可傳遞卓越音質的TUF Gaming H1 Gen II Hatsune Miku限定版電競耳機，搭載40 mm ASUS Essence驅動單體及虛擬7.1環繞音效，無論執行任何遊戲或多媒體影音，皆「聲」歷其境！而獲得TeamSpeak認證的單向降噪麥克風，則能確保隊友間的清晰通訊，隨心所欲發號施令；此外，其總重量不到300g，並採用金屬懸掛式頭帶，佩戴舒適無負擔；易於拆卸的耳墊還可使用酒精、次氯酸擦拭，日常清潔保養省時省事又便利。