川普半導體關稅來勢洶洶 專家：恐發生「大水庫理論」

白宮暫緩課徵銷美筆電、智慧手機等電子產品對等關稅之際，美國總統川普預告將在接下來一周宣布新的半導體關稅細節，晶片業嚴陣以待。對此，台經院產經資料庫總監劉佩真14日示警，一旦未來美方也對台積電（2330）課徵高關稅，極有可能就會發生不樂見的「大水庫理論」，造成水閘門打開之後，水大量溢出衝擊下游廠商，甚至會扭曲掉整個半導體供應鏈的生產模式。

明明川普才剛宣布，豁免科技產品關稅，讓台積電、蘋果等科技巨頭，暫時擺脫威脅，怎麼如今又把關稅大刀揮向半導體？業界分析川普打的背後算盤，第一可能是希望有更多半導體廠商到美國投資，第二則是希望，已宣布要到美國投資的廠商，加快腳步落實，也能擴大投資規模。

劉佩真則指出，4月2日美國總統川普宣布各國對等關稅，當時也曾提及將針對半導體和藥品加徵關稅，而後續川普及美國官方對於台灣半導體的發言也持續呈現較不友善的狀態，這當中所釋出的嚴重訊號，必須持續密切關注。

劉佩真示警，一旦美方採取「大水庫理論」，這將對我國整個科技供應鏈造成深遠且嚴重的影響。

劉佩真研判，關於川普即將宣布的半導體高關稅政策，預期可能會針對全球產能比重高，但是反觀在美國量產比重相對低的業者或國家，作為課徵高關稅的對象。如此一來，台積電就會成為美方課稅的主力。

劉佩真指出，畢竟以全球晶圓代工龍頭台積電為例，其2023年報揭露年產能超過1,600萬片12吋約當晶圓，且持續擴張中，然而，其位於美國亞利桑那州的廠房，初期年產能預估仍不及50萬片12吋約當晶圓，兩者之間的巨大差額恐怕會造成比較高的稅率出現。

此外，劉佩真還提到，未來若美方對台積電課徵高關稅，不僅可能會造成台積電生產成本的增加，甚至還會扭曲掉整個半導體供應鏈的生產模式，出現所謂的「大水庫理論」。

劉佩真指出，假設半導體業是一個大水庫，而高關稅則就像是把水閘門打開，使得下游部分，會因為水閘門被打開後，水大量溢出所造成的衝擊，將對下游，甚至整個科技供應鏈都會造成深遠的影響。