川普半導體關稅暗潮洶湧 專家：半導體朝「M型化」發展

美國總統川普的半導體關稅暗潮洶湧，據外媒報導川普將在接下來一周宣布新的半導體關稅措施。對此，台經院產經資料庫總監劉佩真14日表示，若川普真實施半導體關稅政策，未來可能會讓半導體業朝向「M型化」發展。但對於台積電（2330）來說，相較於關稅，救援英特爾則對台積電本身的衝擊會更大。

劉佩真指出，倘若未來美方對台灣半導體課徵關稅，對於台積電來說，由於其擁有全球獨一無二且無可取代的先進製程地位，因此在關稅部分，台積電還是能進行轉嫁，與美系客戶共同來承擔關稅造成成本增加的影響。

但，除了台積電之外的其他業者，則恐怕就沒有台積電那麼強大的議價能力，以及像台積電的海外佈點規模，能夠進行產能的調配運用。因此，預期半導體業未來會朝向「M型化」發展。

此外，劉佩真還提醒，台積電其實不只面臨關稅可能帶來的影響，更要注意的是，美方施加的壓力點，恐怕「不僅止於關稅」。

劉佩真分析，美方除了會藉由關稅讓台積電再賦予美國更多產能和投資外，這陣子不斷釋出的台積電救援英特爾的傳聞，也意味著美方想挾著台積電掌握半導體重要生產要素，恐怕這也是美方在未來會持續對台積電施壓的可能動作。

劉佩真並示警，相較於關稅，救援英特爾對台積電本身的衝擊會更大。畢竟可能危急台積電的獨立性，其二也會衝擊目前供應鏈整體的中立性，其三則是還可能會使台積電全球獨一無二的地位遭到撼動，上述三點更是未來要格外關注的地方。