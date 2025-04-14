生成式 AI 引爆產業變革 勤業眾信籲科技業備戰四大挑戰

勤業眾信14日發布《2025全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》，指出今年是生成式AI（GenAI）與科技產業發展的關鍵轉型年，企業必須正視技術落差、能源挑戰與法規風險，才能在浪潮中站穩腳步。

報告指出，生成式AI雖帶來高度期待，但在實際應用上仍面臨諸多難題，包括電力需求暴增、深偽技術引發的信任危機、高昂的雲端成本與法遵壓力。企業需與政府攜手推動綠電供應、強化資料治理與資安，打造穩健的AI生態系。

勤業眾信高科技產業負責人陳明煇指出，近期美國貿易政策反覆，引發全球市場震盪。雖台灣半導體暫未被列入課稅清單，但在全球供應鏈中的關鍵地位，讓整體電子業無法置身事外。他提醒企業在面對不確定性時，更應聚焦於技術升級與市場多元化。

報告中提出四大趨勢，指出未來幾年影響產業發展的重點，第一，「算力即電力」，AI耗能飆升，能源轉型刻不容緩，生成式AI帶動資料中心快速擴建，預估2030年全球用電量將達1,000太瓦時，是現在的兩倍。企業除需引進再生能源外，也應從提升晶片效能、演算法優化等方向下手，以降低整體耗能。

第二，代理型AI興起，2025年企業採用率將達25%，代理型AI具備自主規劃與決策能力，正快速取代傳統AI模式，預期未來在客服、法遵等領域大幅提升效率。舉例來說，AI客服可整合文字、語音與影像互動，帶來更自然的對話體驗；法遵AI則能即時解析複雜法規，協助風險控管。

第三、智慧裝置變革，手機、筆電將進化為AI平台，智慧型手機與筆電因市場飽和陷入創新瓶頸，而生成式AI正為這類裝置注入新生命。未來這些設備將不再只是工具，而是具備代理型AI的互動平台。不過，要取得使用者信任，仍需克服隱私與監管等疑慮。

第四，矽光子技術崛起，加速AI與雲端運算發展，矽光子技術可提升資料傳輸速度並降低能耗，預期成為AI與資料中心的關鍵技術。全球已有多家企業投入資金併購相關新創，台灣工研院與國際半導體協會也成立矽光子聯盟，展現該技術的戰略地位。

勤業眾信強調，AI發展勢不可擋，但如何在創新與永續之間取得平衡，是台灣高科技產業下一階段的重要課題。企業唯有看清趨勢、積極調整，才能在全球競局中穩健前行。