新漢旗下椰棗科技 參展台灣資安大會

網路安全所涵蓋範疇在新科技、新技術、以及各類新應用持續發展的背景下變得愈發複雜，AI技術推動科技進步的同時也衍生出各類資安防護上的新挑戰。工業電腦廠新漢（8234）旗下專注在工業級資安防護的椰棗科技，以其在智慧工廠實際已導入的零信任資安防護系統、以及領先於業者的全階層式工業現場資安防護產品，連續兩年受數位發展部邀請參加台灣資安年度盛會CYBERSEC，本周將在臺灣資安大會上展示其最新的工業級資安防護產品與技術。

自網路蓬勃發展以來，早期探討資安的防護對象以個體用戶、企業端的資料安全為主，隨著製造業在工業物聯網快速發展下逐漸走向數位化，工業現場重要設備與資產（Critical Assets）也成為企業急需配置相關網路安全防護的對象。

椰棗科技自2017年成立以來，以高規格工業級資安防護技術為企業打造最強韌的網路安全防護網，是智慧製造資安廠商中少數在早期即導入全階層式工業現場資安防護系統、並對標歐洲CRA（Cyber Resilience Act）及NIS2所要求的資安準則設計資安防護產品的廠商。

近期利用AI設計惡意攻擊軟體對企業造成傷害的事件層出不窮，針對工控場域此類攻擊的即時防禦，椰棗科技自研的eSAF工控資安防護系統結合了最新的LLM（大型語言模型）技術，可即時偵測可疑流量與惡意行為，快速應對動態威脅並防禦持續性攻擊，自動生成應變指引，協助資安人員有效率地處置各類攻擊，大幅降低資安漏洞的風險。

「為了確保工廠從出貨到客戶端整個供應鏈的安全，椰棗科技與臺灣網路認證（TWCA）合作，將數位憑證運用於物聯網設備身分鑑別技術，強化每一個設備的身份驗證與傳輸安全。」椰棗科技總經理賴冠州提到，「搭配零信任的『永不信任、隨時驗證』理念，使得原維運設備連結新的設備時，都須通過嚴格的憑證驗證與權限控管，椰棗科技使用符合國際FIDO聯盟的FDO零接觸設備導入程序，避免攻擊者利用假冒裝置或盜用權限進行滲透，為客戶打造最高規格的安全防護網。」

展望未來，椰棗科技將持續開發針對OT安全應用的各項工業級網路安全防護產品，目標為企業打造最高規格資安防護系統，協助企業實現工業4.0的完整運作，構築高效、可靠且安全的智慧工廠。