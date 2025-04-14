微軟卞志祥：迎接 AI 代理世界 台廠應投入應用服務機會

AI代理已是未來趨勢，台灣微軟總經理卞志祥表示，「協調性AI代理」今年就會看見，讓AI代理與AI代理互相溝通協作完成任務，未來AI代理入口平台競爭將出現，在這波AI轉型浪潮中，應用跟服務將是產值最大的兩塊，鼓勵台灣產業應積極投入，

卞志祥出席智慧產業電腦物聯網協會以「從雲端到邊緣：AI驅動智慧產業變革」為主題演說，他表示，全球正在塑造一個AI代理世界，每個人都將有個人化AI代理，除此之外，還會有組織AI代理、商業流程代理及跨領域AI代理出現，形成一個多維架構。

他表示，AI從去年至今有三大改變，第一是「AI代理人」出現，以往是人輸入多模態的資料（語音、文字或影像）給AI，未來AI也會跟AI對話，也就是AI會產生另一個AI的輸入資料，第二是AI過去做Reasoning歸納，但現在的Reasoning是非常複雜的推理流程，就如同DeepSeek會提供詳細的推論分析流程，第三是AI不只是可以給出答案，還能直接完成用戶要做的動作，比方知道客戶要出差的資訊後，協助安排三天的機票跟住宿。

他舉微軟替客戶建置的智慧倉儲，提供推高機AI代理地圖等資料，AI可以自行判斷什麼貨物該放在哪一個儲櫃上，他表示，AI能做決策的時代已經來臨，不只是人對AI，未來AI應用對AI應用，或裝置對AI應用都能互聯，形成一個多維架構網。

而中間層載體跟終端介面的樣貌都可能改變，終端可能是現在的手機筆電，也可能是機器人或AR眼鏡，操作介面也不單純只是應用APP，可能是任何人機介面或機器對機器溝通，甚至是應用對應用的溝通介面，而終端裝置將是AI代理的載體，型態將百花齊放，成為擅長硬體製造的台灣機會。

他表示，過去五年台灣談的工廠AI主要是光學檢測瑕疵，屬於把工廠人類工作流程中一個環節丟出來給AI做階段，但近兩年開始給AI更多輔助角色，不論是在產線協助確認Check或者在辦公室內回答提問，而接下來，AI會進入人機介面模式，每個人都有一個代理人AI對應世界，扮演協調者角色，把更多任務分派給不同代理人執行。

他舉例，假設他要出差三日，他將資料告訴AI代理，隨即AI可以協助跟航空公司及餐廳飯店的代理人AI聯繫，完成訂餐及住宿機票預定，但若這些機構沒有設置代理人AI回應，很可能就會喪失做成生意的機會，這個情況就如同2000年許多商家為做生意，透過網頁搜尋入口可以被查詢到，店家為此紛紛去註冊DNS網域是一樣的，未來內容將不重要，更重要的是提供服務，大家此時應把握機會將商品轉換為服務型態，並串連AI代理人呈現。

他指出，未來代理人AI會有幾種層級，最入門是對話機器人，第二層是單獨代理人，可執行單一任務，但大家最看好是第三層協調性代理人，可以跟其他代理人AI做溝通合作，而該應用並不是科幻電影，今年就將發生。

但發生此架構前提是必須讓雲端跟終端AI模型都連結在一起，具備高客製化跟高速傳輸要求，這也是台灣產業鏈的機會。

他表示，未來AI代理將取代現在的應用，或者成為現在應用演化後的型態，而眾多AI代理人的服務出現，背後將有一個AI協調者角色出現，這讓許多人開始思考：過去的網路搜尋引擎霸主角色，未來會不會被一個更懂個人化體驗的AI代理入口平台取代？若是，則未來勢必將會有一波新的AI代理入口平台大戰。

他表示，未來能定義AI代理入口平台的造局者不會太多，對台灣而言，最大的機會在應用的開發及終端裝置的情境應用，可以是對企業的垂直應用服務，也可以開發應用模組給下一層開發者，做B2B生意，其中蘊藏極大生意，由於AI代理生態系必須打群架。