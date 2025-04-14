新代集團展現先進控制與雷射技術優勢 跨足電子設備產業

全球製造業正加速邁向智能化與自動化，工業4.0自動化完整解決方案領導者新代集團（7750）攜手工研院南分院，將參加4月16日至18日在台北南港展覽館舉行的「2025台北電子生產製造設備展」，展現卓越的精密加工技術整合實力，為市場注入新動能。

電子設備產業對於高精度、高效率、與穩定性的需求極為嚴苛，每個環節皆仰賴精密的設備與先進的自動化技術。新代集團擁有深厚的製造業基礎，長年致力於工業自動化與智能製造，並憑藉領先業界的運動控制技術，成功打造高效、精準且穩定的解決方案，提升製程靈活性與生產效率。

此次展會，新代集團聚焦多項創新解決方案，包括：「再生晶圓雷射脫模自動化系統」，採用無化學藥劑的乾式節能雷射模組技術，實現更環保的半導體製造流程。

「AMR雷射銲接智慧產線」提升生產效率與靈活性；「PCB螺絲鎖附與生產履歷自動化組裝系統」，確保組裝精度並提升生產可追溯性。

技術亮點方面，將展示超快雷射微加工技術，精準應用於微細標記、劃線與鑽孔；高功率雷射銲接與熱處理技術，可提升產品耐用性與品質。

此外，專為高反射材質設計的藍光雷射銲接系統，導入工研院南分院藍光雷射源技術，針對高反射銅材，強化電動車馬達高效製程與自動化製造，為新能源產業帶來突破。

展望未來，新代集團表示，將持續深耕智慧製造與精密雷射技術，與電子設備產業鏈密切合作，推動技術升級，提供高效且環保的解決方案，攜手產業夥伴共創綠色永續未來。

新代集團以值得信任的電控夥伴在工具機控制領域聞名，為亞太市場領導品牌，據點橫跨歐洲、美洲、亞洲三大洲。新代長期深耕於機床控制器的軟體及硬體技術研發，主力產品包括工具機控制器系統、伺服驅動、伺服電機等。

旗下「聯達智能」致力智慧製造解決方案，包括工業機器人、機床聯網、自動化系統等，推動產業升級；另一品牌「正鉑雷射」，則專注於雷射與電漿應用等減碳製程設備，聚焦工業智慧零碳化。