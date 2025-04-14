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詐騙假冒LINE官網騙個資 官方教2招破解

中央社／ 台北14日電
近期有不肖人士在搜尋引擎上架外觀看起來與LINE官網非常相似的假網站。圖擷自官網
近期有不肖人士在搜尋引擎上架外觀看起來與LINE官網非常相似的假網站。圖擷自官網

通訊軟體LINE發現，近期有不肖人士在搜尋引擎上架外觀看起來與LINE官網非常相似的假網站，吸引用戶下載惡意程式。LINE提醒，用戶可檢查網址及網站用語細節、直接從官方管道下載應用程式，避免受騙上當。

LINE今天在官方部落格發文說明，假冒LINE官網的網站，會張貼內容看似貼心的文章，例如「LINE電腦版安全嗎？」吸引用戶下載安裝程式，但其中可能藏著陷阱。

LINE表示，不肖人士提供的並非正版LINE應用程式，而是植入惡意程式的勒索軟體，一旦下載並安裝，不肖人士不僅能竊取用戶的LINE帳號密碼，還可能進一步綁架或竊取用戶電腦與手機中的重要資料。

LINE提供2個方法破解詐騙陷阱。首先，透過搜尋引擎關鍵字搜索LINE的軟體下載時，須特別注意網址是否為「https://www.line.me/」。進入網站後，也必須特別留意該網站是否使用簡體中文或使用非台灣用語，若有類似發現，該網站即為假網站。

其次，LINE建議使用電腦或手機作業系統內建的應用程式商店，安裝LINE應用程式，例如AndroidGoogle Play、Apple App Store、微軟Microsoft Store，或直接到「https://www.line.me/」官網下載應用程式，不要從第三方網站下載來路不明的安裝檔，可以大幅降低安裝到惡意程式的風險。

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