蘇姿丰明早於台大演講！ 將設晚宴款待客戶與供應鏈
AMD（超微）執行長蘇姿丰旋風來台，應邀擔綱15日早上於台大舉行的椰林講座創智系列演講，題目是AMD轉型為AI領袖之路。據了解，她於同日晚間還會宴請客戶與供應鏈夥伴，強化上下游聯繫。
AMD持續擴展AI市場，推出相關產品線，該公司近日宣布，使用其Instinct MI325X GPU提交MLPerf效能基準測試結果，與MangoBoost合作，採用Instinct解決方案提交首個多節點測試結果，在Llama 2 70B基準測試中，實現MLPerf提交紀錄中最高的離線效能。
另外，AMD先前提到，該公司是AI PC時代的領導者，重新定義PC，使其成為更個人化、更智慧的裝置。AI PC有潛力徹底改變使用者與PC互動的模式，能提升協作效率、提供個人AI助理、強化創作與編輯能力，並助力商務使用者提升生產力。
AMD的Ryzen AI PC配備AMD Ryzen AI軟體，標榜可釋放Ryzen AI硬體從CPU到GPU再到NPU的完整潛力。Ryzen AI軟體讓使用者能在Ryzen AI PC上最佳化並部署特定的預訓練模型。
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