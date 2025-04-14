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微星2025最新「OLED 電競顯示器」開賣！限時加碼送好禮

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
微星最新MPG 272URX QD-OLED電競顯示器。微星／提供
微星最新MPG 272URX QD-OLED電競顯示器。微星／提供

電競筆電龍頭微星（2377）14日宣布，正式推出玩家期盼已久的最新力作「MPG 272URX QD-OLED電競顯示器」，搭載240Hz高刷新率和0.03ms（GtG）極速反應時間，與3年原廠防烙印保固，支援 USB Type-C 連接埠，可為外接裝置供電（最高98W），輕鬆連接至任何設備。為玩家帶來前所未有的視覺感受與卓越性能，享受無憂極致遊戲體驗。

尖端顯示技術，流暢遊戲感受

團隊表示，MPG 272URX QD-OLED採用三星最新的EL Gen 3技術5層串聯QD-OLED面板，透過高純度藍色光源激發量子點奈米塗層，提供更清晰且精細的圖像、細節。搭配240Hz高刷新率和0.03ms（GtG）極速反應時間，確保玩家在快節奏遊戲中享受無殘影、無延遲的流暢體驗。

DisplayPort 2.1a與HDMI 2.1，全面提升連接性能

微星透露，「MPG 272URX QD-OLED」配備DisplayPort 2.1a（UHBR20）連接埠，總頻寬高達80Gbps，無需壓縮即可支援4K解析度達240Hz，並支援DSR和DLSS功能，滿足未來硬體升級需求。 此外，HDMI 2.1連接埠提供高達48Gbps的頻寬，支援VRR和4K 120Hz，內建HDMI CEC技術，方便玩家使用控制器喚醒顯示器，並針對不同裝置進行調整。

廣色域與HDR技術，呈現真實色彩

團隊說明，「MPG 272URX QD-OLED」擁有99% DCI-P3、98% AdobeRGB及138% sRGB的廣色域，10-bit面板支援10.7億色彩。 通過VESA DisplayHDR True Black 400與ClearMR 13000認證，提供深邃的黑色和鮮豔的色彩，呈現逼真的視覺效果。此外，「MPG 272URX QD-OLED」支援透過 USB 和DP 連接埠進行韌體更新，操作簡單且便利。玩家可隨時根據 MSI發布的最新版本自行完成更新，確保顯示器始終保持最佳化狀態。

OLED Care 2.0技術與原廠3年保固，延長顯示器壽命

微星強調，MSI OLED 顯示器專為持久且震撼的畫面效果設計。透過先進的石墨烯薄膜專屬散熱片設計，有效提升散熱性能，同時配備專用「OLED Care 2.0技術」軟體與原廠3年防烙印保固，降低長時間使用下發生烙印的風險，確保產品耐用性與穩定性，帶來卓越的視覺體驗，延長顯示器使用壽命。即日起至4/18止至全台微星授權經銷通路預購「MPG 272URX QD OLED」隨貨贈「FORGE GK310 COMBO電競鍵鼠組」。

微星。記者吳康瑋／攝影
微星。記者吳康瑋／攝影

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