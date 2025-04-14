晶睿參展美國最大安防展掀 AI 熱潮 雲端安防殺手級功能搶先曝光

晶睿（3454）成立滿25周年，持續專注於AI與雲端解決方案的創新與研發。日前參展全球規模最大的美西國際安全科技（ISC West），旗下VORTEX智慧雲端安防平台發表全新應用「AI-Hub」，將深度搜尋與事件管理等功能集中化，運用結合視覺語言模型的新功能自然語言搜尋（Search By Text），只要輸入日常生活的語法就能快速查找人與車，操作直覺好上手的優勢。

同時，晶睿也亮相25周年影片，透過攝影機的第一人稱視角，回顧公司成長歷程，展望未來25年，將致力守護世界安全。

在美國拉斯維加斯舉辦的ISC West，向來被視為全球安防產業發展的風向球，更是拓展美洲市場的重要平台。晶睿通訊作為安防領導品牌，今年首次發表VORTEX雲端平台的核心應用—AI-Hub。 這款應用旨在將多種AI功能整合到單一操作介面中，透過集成Deep Search、Event Insight、Re-Search和Case Vault等功能，幫助用戶迅速獲取事件詳細資訊、精準查找關鍵人物與車輛，並彙整成事件報告，大大提升事件處理效率。

此外，AI-Hub也支援視覺語言模型（Vision Language Model, VLM）的自然語言搜尋功能。此功能將影像資料與文字描述相結合，用戶只需透過文字輸入搜尋條件，即可迅速篩選出特定內容並擴展搜尋範圍，顯著提升搜尋效率和靈活性。AI-Hub 結合VLM的應用在ISC West展會上引起了廣泛關注，成為此次展會的一大亮點。

同時，晶睿也發布25周年企業形象影片《鏡頭君的旅程》（Journey Through the Lens），以網路攝影機鏡頭為第一人稱視角，回顧與見證公司發展歷程，從台大校園實驗室創業，專注研發到拓展海外市場，至今日成為安防產業領導品牌。2010年更參與智利礦災救援等榮耀時刻，展望下一個25年，晶睿通訊將攜手海內外員工打造更安全的未來，運用AI與雲端科技，繼續守護世界安全。