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關稅豁免清單非句點 法人：川普可能對半導體另外加稅

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
川普。(路透)
川普。(路透)

美國關稅及邊境保護局」公布智慧型手機、電腦、半導體晶片等20項科技產品類別，將豁免於川普總統近期所公布實施的對等關稅，後續的影響受到法人高度的矚目。法人表示，美國海關及邊境保護局（CBP）4月11日公布的關稅豁免商品清單對先前因對等關稅而暴跌的電子股確實是一大利多，可大幅去除對等關稅對於企業獲利及股價的衝擊，但法人也同時提醒，須提防美國時間14日川普是否有表態對半導體課徵關稅，此將再導致半導體類股陷入對企業獲利及股價的新一波衝擊。

法人指出，半導體晶片在免除對等關說清單HTSUS 編碼8542（電子積體電路，如CPU、記憶體晶片、微處理器MCU）中被豁免，但由於市場仍傳出，白宮正計劃對半導體產品展開新一輪國安層級的貿易調查，未來不排除對晶片產業加徵新關稅，因此仍要高度小心。

CBP上週五發布公告，宣布豁免部分電子產品的關稅，將智慧型手機、筆記型電腦、硬碟、電腦處理器和記憶體晶片等產品，排除在川普政府對中國商品徵收的125%關稅以及對幾乎所有其他國家徵收的10%全球關稅之外。法人分析，這項豁免對蘋果和三星電子等企業，和對於來自台灣與東南亞進到美國的電子硬體商品，例如NB、PC、手機、伺服器等，都是一大利多，將免受關稅影響導致產品售價上揚導致的需求負面衝擊。

法人也指出，這些被豁免的消費電子產品主要由於在美國國內缺乏生產，建立本地製造產線需要耗費數年時間。此外，用於製造半導體的機器設備也同樣獲得關稅豁免，這對在美國進行重大投資的台積電以及其他晶片製造商來說至關重要。

法人也表示，如果中國最終確定也適用對等關稅豁免，將特別對先前中國被課徵高達145%關稅衝擊巨大的iPhone 供應鏈是一大利多。另外，伺服器的衝擊依然是相對變數最小的，此次免稅的範圍將使出貨至美國部分可獲得免稅，除原本USMCA美墨加協議免稅外。雖然整體關稅的變化仍未定數，但可以感受到方向上更惡化的機率應該是降低的，對於電子產業相關影響也應該不至於更巨幅，只是得提防川普近日宣布對半導體課徵關稅。

在法人看來，儘管此次關稅豁免對於相關企業而言是暫時的喘息機會，但其背後可能預示著這些產品未來將面臨其他形式的關稅。法人進而解釋，這是因為此次豁免源於最初的命令，是為了避免某些特定行業的額外關稅與國家範圍內的關稅疊加，因此，豁免並非簡單的就此畫下句點，而是可能意味著這些產品很快將受到另一種關稅的約束，尤其川普政府迄今為止對特定行業徵收的關稅稅率為25%，但半導體及相關產品的具體稅率仍不明朗。

半導體 美國 關稅

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