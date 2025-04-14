川普否認電子產品關稅豁免 法人：恐影響台股震盪

美國關稅政策一夕數變，總統川普今天清晨在社群媒體發文指出，半導體和電子產品沒有關稅豁免，正針對半導體和所有電子供應鏈進行國安關稅調查，美國商務部長盧特尼克也指出「一兩個月內」對電子產品實施個別關稅。法人分析，台股今天可能受影響震盪。

美國關稅政策反覆數變，衝擊台股上週劇烈震盪，歷經崩跌與暴力反彈，一週內出現史上單日最大跌點和漲點，累計下跌1769.45點，跌幅達8.31%，收在19528.77點，留下長達2221.8點下影線。

美國海關與邊境保護局11日晚間公告，電腦、智慧型手機及晶片在免除對等關稅項目內，市場原先分析「人道走廊開啟」，看好蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等手機和人工智慧（AI）伺服器等科技巨頭，以及台灣半導體和電子代工服務供應鏈可暫時鬆口氣，揮別對等關稅陰影。

不過美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天接受美媒採訪表示，政府先前將一系列電子產品從對等關稅豁免只是暫時性的，這些產品將面臨個別關稅，可能會在「一兩個月內」實施。

川普今天清晨更在自家社群媒體發文指出，沒有國家可以從非公平貿易逆差和非貨幣關稅壁壘「脫身」，特別是中國。他澄清上週五並沒有宣布關稅「例外」，美國正針對半導體和所有電子供應鏈，採取國家安全關稅調查。

證券法人指出，川普關稅變數不確定性仍高，台股走勢恐震盪加劇，不過台股上市櫃融資餘額合計大減新台幣1141.96億元，逐漸回到健康水位，加上上市櫃企業陸續實施庫藏股，有助市場信心，本週重點在17日台積電法人說明會，市場高度關注台積電對美國關稅影響看法、未來營運展望、全球布局，以及資本支出變化等關鍵議題。