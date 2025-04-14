美豁免特定電子產品關稅 謝金河：川普終於找回科技美元的正路

美國海關與邊境保護局（CBP）11日公告，豁免電腦、智慧型手機及晶片等特定電子產品關稅，新規同時適用於全面關稅貿易夥伴及中國大陸。財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，川普終於找回科技美元的正路。

謝金河指出，二戰以來美國主導世界，第一個階段是石油美元，全球每一個國家購買石油都必須使用美元，美元因此流通世界。下一個是金融美元，美元主宰全球金融市場，全都使用美元交易，即使中國要人民幣國際化，想要取代美元，仍然力有未逮。

這些年更厲害的是科技七雄的崛起，謝金河說，蘋果市值逼近4兆美元，輝達、微軟都超過3.5兆美元，這三家科技巨擘市值一度到11兆美元以上，超過深滬股市。科技七雄市值最高一度超過17兆美元，這是科技七雄主導世界的時代。

謝金河指出，這些年美國主導AI發展，輝達帶領世界前進，AI拉大美國股市市值，科技公司已經到富可敵國地步，一家公司的市值超過一個國家。但這次關稅大棒重創科技七雄，七家公司市值慘烈蒸發7.41兆美元，美國科技業實力大受損傷，微軟等暫停資料中心的建置，美國在AI的實力大受影響。這次川普重新調整腳步，對於科技產品的手機，電腦，伺服器等產品關稅豁免，這是重要一大步。

他並表示，川普主導科技美元，這才是美國最核心的戰略，台灣的價值也會隨著科技美元水漲船高，台灣出現第一個吉兆。