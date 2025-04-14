台積電蓋熊本二廠 再傳延後

台積電（2330）加快美國新廠建設腳步，台灣廠區也積極動起來之際，再次傳出日本熊本第二座晶圓廠（熊本二廠）進度將延後，以因應整體半導體發展現況與公司布局。

外電報導，台積電日本子公司JASM的熊本第二座晶圓廠，原訂2025年第1季展開興建工程，將延後至「2025年內」動工，台積電強調：「JASM在日本的第二座晶圓廠計畫維持不變」。

由於台積電回應並未直接證實或否認熊本二廠「動工時間」調整，而是重申「整體計畫」不變，保留了外界的想像空間。業界人士認為，即使計畫不變，基於全球市場動態與戰略考量，台積電確實有可能靈活調整海外擴張節奏與優先順序，主要應與兩大關鍵因素有關。

首先是地緣政治與客戶美國投資意願增強。業界分析，台積電日本廠潛在車用客戶，近期展現出擴大在美國投資生產的意願，可能使台積電將資源優先集中於衝刺相對關鍵的美國新廠。

其次是車用半導體市況低迷與競爭加劇，而台積電日本廠區相當程度鎖定車用市場，若終端需求不振，則延後二廠動工時程亦屬合理。