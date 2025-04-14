美國關稅戰 AI伺服器急單大噴發

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

美國關稅戰牽動全球科技業敏感神經，業界傳出，全球主要雲端服務供應商（CSP）仍高度看好AI需求，為降低關稅變數干擾，正要求半導體廠加速出貨，台積電（2330）、日月光投控（3711）、京元電（2449）等供應鏈都將受惠這波急單效應。

遭點名的台灣AI半導體供應鏈向來不評論客戶訂單。業界指出，近期全球雖面臨美國關稅戰帶來的總體經濟下滑疑慮，惟AI市場需求仍強，包括亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta等四大美系CSP廠拉貨動能仍然維持高檔，白宮關稅政策反覆，四大美系CSP為避免不必要的風險，加速對供應鏈拉貨。

半導體供應鏈當中，晶圓代工廠台積電及負責先進封裝測試的日月光投控、京元電等台廠都是各大CSP重要夥伴。

業界分析，AI伺服器中，最關鍵的零組件即高效能運算晶片（HPC），主要由台積電以N4P先進製程打造，並負責部分CoWoS先進封裝，日月光投控也有部分先進封裝訂單，最後再交由日月光投控及京元電進行晶片測試。

台積電 日月光 關稅

延伸閱讀

關稅戰前的寧靜？市場估大陸首季有望「開門紅」 經濟成長率至少5.1%

行政院長卓榮泰與鋼鐵螺絲業座談 關心關稅戰衝擊

拿台灣祭旗？專家：北京恐加大對台軍事壓力 施壓川普關稅戰讓步

陶冬：關稅戰各個擊破後 美國將高壓推進債務重組

相關新聞

川普關稅政策多變 台廠調整全球產能配比 鴻海最具韌性

筆電、手機等電子產品銷美暫獲對等關稅豁免，但川普政策幾乎「每日一變」，台廠仍不敢掉以輕心，包括筆電、伺服器代工及網通廠積...

台積避關稅 傳加快美廠建置

美國對銷美筆電、智慧手機等電子產品課徵對等關稅暫時喊卡，對晶片業加徵關稅恐接著來襲。業界傳出台積電為避免後續晶片關稅重拳...

美國關稅戰 AI伺服器急單大噴發

美國關稅戰牽動全球科技業敏感神經，業界傳出，全球主要雲端服務供應商（CSP）仍高度看好AI需求，為降低關稅變數干擾，正要...

台積電蓋熊本二廠 再傳延後

台積電加快美國新廠建設腳步，台灣廠區也積極動起來之際，再次傳出日本熊本第二座晶圓廠（熊本二廠）進度將延後，以因應整體半導...

輝達參展COMPUTEX 台鏈振奮 亞馬遜AWS也受矚目

輝達前進COMPUTEX擴大展出，供應鏈振奮。輝達（NVIDIA）將擴大在台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）展...

黃仁勳5月19日專題演講 電子業趨勢 業界關注

輝達執行長黃仁勳將於5月19日出席外貿協會主辦的專題演講，預期前一周就可能現身台北。業內認為，此次黃仁勳來台各界將聚焦A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。