美國關稅戰 AI伺服器急單大噴發

美國關稅戰牽動全球科技業敏感神經，業界傳出，全球主要雲端服務供應商（CSP）仍高度看好AI需求，為降低關稅變數干擾，正要求半導體廠加速出貨，台積電（2330）、日月光投控（3711）、京元電（2449）等供應鏈都將受惠這波急單效應。

遭點名的台灣AI半導體供應鏈向來不評論客戶訂單。業界指出，近期全球雖面臨美國關稅戰帶來的總體經濟下滑疑慮，惟AI市場需求仍強，包括亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta等四大美系CSP廠拉貨動能仍然維持高檔，白宮關稅政策反覆，四大美系CSP為避免不必要的風險，加速對供應鏈拉貨。

半導體供應鏈當中，晶圓代工廠台積電及負責先進封裝測試的日月光投控、京元電等台廠都是各大CSP重要夥伴。

業界分析，AI伺服器中，最關鍵的零組件即高效能運算晶片（HPC），主要由台積電以N4P先進製程打造，並負責部分CoWoS先進封裝，日月光投控也有部分先進封裝訂單，最後再交由日月光投控及京元電進行晶片測試。