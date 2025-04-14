iPhone陸產線 未停工

市場傳出，受川普貿易戰影響，iPhone在中國大陸的組裝廠於4月9日起停工，本報向相關供應鏈查證後，目前大陸產線並未停工，該消息純屬誤傳。

陸系分析師指出，大陸負責組裝美國iPhone機型的產線4月9日停止生產，目前尚未有恢復生產的訊息。他認為，iPhone產線恢復運作是一個判斷，美國是否暫時移除對大陸對等關稅的訊號。不過，相關供應鏈廠商表示，經過向iPhone的大陸供應鏈詢問後，目前大陸產線並未停工。

iPhone大陸兩大組裝廠為鴻海（2317）與立訊，其中鴻海iPhone組裝廠在鄭州與深圳；立訊組裝廠在昆山。